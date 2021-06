Ministro Guerini/ “Riaperture sono ritorno alla normalità, italiani grande dignità”

Oggi ricorre il Centenario del Milite Ignoto, la celebrazione di tutti gli italiani che hanno perso la vita durante la prima Guerra Mondiale. Per questa speciale ricorrenza il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha avuto in collegamento il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini: “Questa mattina inizieremo le celebrazioni per il centenario del milite ignoto che si chiuderanno il 4 novembre. Presenteremo l’attività del programma di quest’anno, affronteremo una prima discussione sul significato storico di questa ricorrenza, e daremo il senso di un lavoro collettivo di tutto il paese per ricordare il milite ignote”.

Il ministro ha parlato anche delle forze armate e del grande aiuto durante la pandemia: “Le forze armate stanno dando un contributo importante allo sforzo del paese per vincere il covid, le forze hanno dato una mano all’inizio di questa pandemia, facendo tamponi, portando i medici militari negli ospedali, impiantando ospedali militari e adesso siamo impegnati nella campagna di vaccinazione, si vede la divisa, credo sia il mio dovere ringraziare i militari per il lavoro che stanno facendo”.

MINISTRO GUERINI: “LE DONNE NELL’ESERCITO SONO FONDAMENTALI”

Un’Italia che sta rialzando la testa e che da oggi si alleggerisce di altre misure restrittive, a cominciare dalle riaperture di locali e ristoranti all’interno: “Oggi riapriamo in alcune realtà – ha proseguito il ministro Guerini – c’è un processo graduale di ritorno alla normalità della vita che non significa allentare la nostra attenzione, ma uno sforzo per rilanciare economia e far crescere la speranza, un incamminarsi verso un orizzonte positivo sapendo che i passi devono essere fatti con gradualità e coraggio, grazie allo sforzo delle istituzioni e alla grande dignità degli italiani, che hanno dimostrato grande capacità di resistenza e di voglia di guardare il futuro”.

Ancora sull’esercito, a cominciare dalla presenza delle donne: “Sono presenti da vent’anni, sono circa 20mila tenendo conto di esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza e carabinieri, è una presenza importante, qualificante e significativa e credo che lo sarà sempre di più in futuro. Le ho incontrate spesso e portano il loro contributo con grande capacità e competenza, è stata una scelta lungimirante e di apertura, e i frutti si vedono in maniera molto positiva”.



