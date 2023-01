Ministro interno Ucraina morto: il suo elicottero è precipitato/ 16 vittime, 2 bimbi

In Ucraina è caduto un elicottero con a bordo anche il ministro dell’interno ucraino, e il suo vice. Entrambi sono deceduti stando a quanto riferito dall’edizione online della BBC nonché dal portale online de IlSole24Ore, per un totale di 16 vittime fra cui anche due bambini. Il ministro dell’interno ucraino si chiamava Denys Monastyrs’kyj ed aveva solo 42 anni, essendo nato nel 1980, mentre il suo vice Yevhen Yenin. Assieme a loro deceduto anche un sottosegretario il cui nome non è però stato reso pubblico.

A confermare l’avvenuta morte del ministro dell’interno dell’Ucraina è stato il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko, che come si legge sull’Agenzia Nova ha appunto confessato: “Questa mattina, 18 gennaio, un elicottero del Servizio di emergenza statale si è schiantato a Brovary. A seguito dell’incidente aereo sono deceduti i vertici del ministero dell’Interno: il ministro, il primo viceministro e il sottosegretario”. Delle 16 persone rimaste vittime dell’incidente, nove erano a bordo del velivolo mentre le altre sette sono morte evidentemente a seguito dell’impatto dell’elicottero con il suolo: non è ben chiaro se sia crollato su un edificio o in strada. “22 persone sono ricoverate in ospedale – ha aggiunto ancora il capo della polizia ucraina – di cui dieci sono bambini. Tutti i servizi di soccorso ed emergenza stanno lavorando sul posto. L’ispezione della scena è tutt’ora in corso”.

MINISTRO INTERNO UCRAINA MORTO A KIEV, ELICOTTERO PRECIPITATO: “CADUTO A BROVARY”

L’elicottero è precipitato nei pressi di un asilo nella regione di Kiev, e non vi sono certezze sul fatto che il velivolo sia stato abbattuto o se si sia trattato di un errore umano o magari un guasto tecnico. Secondo quanto emerso, subito dopo la caduta dell’elicottero sarebbe scoppiato un incendio. “Nella città di Brovary – ha aggiunto il governatore della regione, Oleksiy Kuleba, su Telegram – un elicottero è caduto vicino a un asilo e a un edificio residenziale, ci sono vittime. Al momento della tragedia, nell’asilo c’erano bambini e dipendenti dell’istituto. Tutti sono stati evacuati. Ambulanze, polizia e vigili del fuoco stanno lavorando sul luogo dell’incidente”.

