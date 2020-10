Ministro Speranza, informativa Dpcm/ Diretta video Camera “obbligo mascherine aperto”

«Siamo in cambio di fase, si ripristino le misure restrittive della fase precedente», così il Ministro della Salute Roberto Speranza nell’informativa alla Camera con cui viene spiegato e motivato l’utilizzo del nuovo Dpcm che dal 7 ottobre sarà attivo in tutta Italia. Dopo le discussioni nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, nelle prossime ore – come conferma lo stesso Speranza – il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà un nuovo Decreto con misure più rigide per contrastare la pandemia: «nel nuovo Dpcm che verrà approvato domani sera, proveremo a confermare l’indirizzo del Governo le misure essenziali che ci hanno consentito di gestire la fase di convivenza con l’epidemia ma provando a rafforzarle». Le 3 regole fondamentali su cui si snoda il Dpcm sono l’utilizzo corretto delle mascherine («elemento essenziale per contrastare il Covid»), con l’obbligo anche all’aperto in tutta Italia; distanziamento sociale di almeno un metro e divieto di assembramento, norme che vanno rese più esecutive possibili «per questo lavoriamo a intensificare i controlli anche con l’utilizzo dell’Esercito»; lavaggio delle mani. Su queste tre regole è costruito il Dpcm con la piena condivisione della comunità scientifica non solo italiana ma globale: «non serve la politica, sono le norme per contrastare il virus, tutti devono rispettare queste norme per poter tenere la curva sotto controllo ed evitare problemi per il servizio sanitario nazionale». La novità di fondo della seconda ondata per il Governo è l’età mediana dei contagiati: «nella fase 1 l’età sfiorava i 70 anni, oggi è nettamente più bassa sui 41 anni. Una persona più giovane è molto più capace di resistere al Covid, per questo abbiamo meno ricoverati ma questo comunque non può farci stare tranquilli visto che ad agosto l’età mediana era sui 31 anni».

INFORMATIVA SPERANZA SUL NUOVO DPCM

Proseguendo il suo intervento alla Camera – verrà replicato nel pomeriggio anche al Senato – il Ministro Speranza illustra la situazione europea per inquadrare le decisioni prese dal Governo: «per l’Italia ha numeri più bassi rispetto ad altri Paesi Ue, ma la tendenza è quella di ritornare alla fase di massima cautela. Non siamo fuori dall’emergenza del Covid-19, come dimostrano i nostri partner più vicini in Europa: c’è una fase di peggioramento oggettivo e dentro a questa fase il nostro Paese sta meglio ma da 9 settimane ha tendenza di crescita dei numeri sul Covid». Nell’informativa al Parlamento, Speranza aggiunge «oggi non c’è più una dinamica di territorialità colpita dal coronavirus, oggi in tutta Italia. La sieroprevalenza della Lombardia a luglio era del 7%, tutte le altre Regioni del Sud erano insieme sotto l’1%: oggi non è più così, la crescita è diffusa, generalizzata e tocca tutti i territori risparmiati nella prima fase di emergenza. Nessuno oggi può sentirsi fuori dai rischi che tutto il Paese corre: per questo serve massima attenzione in ogni angolo del Paese». Ci sarà bisogno di ripristinare la massima condivisione tra Stato e Regioni oltre al dialogo in Parlamento in vista del nuovo Dpcm, ribadisce il titolare della Sanità nazionale «serve coordinamento centrale molto più forte rispetto agli ultimi mesi. L’Italia ha un piccolo vantaggio sugli altri Paesi Ue e lo dicono i numeri ma non può essere sprecato questa virtù che ci hanno donato i comportamenti degli italiani». Per tutti questi motivi il Premier Conte ha già annunciato lo slittamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, con Speranza che sottolinea «per noi è fondamentale mantenere l’impalcatura istituzionale che vede la Protezione Civile, il Commissario Arcuri, il ruolo del Cts, tutti al centro delle decisioni per l’emergenza Covid. Questa impalcatura pur nella difficoltà delle situazioni ha funzionato e ci ha consentito una maggiore rapidità d’intervento dinanzi alle emergenze che avevamo davanti».





