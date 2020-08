Minnesota Clay/ Su Rai 3 il film con Cameron Mitchell (oggi, 9 agosto 2020)

Minnesota Clay va in onda su Rai 3 per il pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto, a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una pellicola realizzata 1964 con una coproduzione tra Italia, Spagna e Francia la cui distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Titanus. La regia di questa pellicola è stata affidata a Sergio Corbucci con il soggetto scritto da Adriano Bolzoni occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con lo stesso regista. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Piero piccioni mentre Carlos Simi si è occupato sia della scenografia che dei costumi indossati dai vari attori. Nel cast sono presenti Cameron Mitchell, Georges Riviere, Ethel Rojo, Diana Martin, Fernando Sancho, Antonio Casas, Anthony Ross e Gino Pernice.

Minnesota Clay, la trama del film

Minnesota Clay è un pistolero dall’animo gentile che tuttavia si ritrova incarcerato a scontare una lunga condanna dovuta all’uccisione di due banditi che lo avevano sfidato a duello. È stato inserito in un penitenziario particolarmente sorvegliato e nonostante abbia più lrimarcato il fatto di aver sparato per legittima difesa, il giudice ha voluto condannarlo ad una lunga detenzione che purtroppo non sta permettendo di vivere al meglio la propria esistenza. Un giorno viene ferito ad un occhio, in che sembra essere un problema piuttosto serio per la sua salute.

Il pistolero per riuscire ad andare avanti nella vita e soprattutto non morire dissanguato all’interno del penitenziario, decide di mettere in essere una dimostrazione di dissenso piuttosto decisa ossia prendendo in ostaggio il medico presente nella struttura penitenziaria. Questo gli permette di ottenere l’attenzione necessaria e soprattutto di essere curato dal medico all’occhio. Fatto questo e ben sapendo come la tua situazione sia ulteriormente compromessa, decide di mettere in atto una fuga che riesce grazie alla sua abilità nell’utilizzo della pistola.

A questo punto Il pistolero decide di far ritorno nella propria cittadina natale in maniera tale da trovare risposte ai tanti interrogativi soprattutto concernenti le condizioni della moglie che aveva lasciato gravida. Purtroppo scoprirà che la moglie è morta per delle complicanze durante la nascita della figlia e che quest’ultima è stata cresciuta da un suo caro amico. Tuttavia, le cose nelle ultime settimane sono profondamente cambiate in quanto a dettare legge nella piccola cittadina, è ora un uomo di nome Fox che peraltro è stato grande rivale dello Minnestoa Clay. A quest’ultimo toccherà quindi l’onere di dover ripulire la città da questo che è un vero e proprio bandito e dai suoi scagnozzi.

