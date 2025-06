Un attacco “politicamente motivato“: così il governatore del Minnesota Tim Walz ha definito il duplice omicidio della deputata democratica Melissa Hortman e di suo marito, oltre al tentato omicidio del senatore, anche lui democratico, John Hoffman, raggiunto da colpi di arma da fuoco insieme alla moglie questa notte.

Ed è subito allarme violenza politica negli Stati Uniti dopo queste sparatorie mirate che hanno seminato il panico nella comunità locale. Hortman e suo marito sono stati colpiti a Brooklyn Park, mentre Hoffman e sua moglie sono stati colpiti a Champlin.

“Siamo cautamente ottimisti sul fatto che sopravviveranno a questo tentativo di assassinio“, ha dichiarato Walz nella conferenza stampa di sabato mattina, in cui ha definito la morte di Hortman e del marito “un assassinio politico“.

Non è ancora chiaro il movente di questo attacco né chi sia l’autore, anche perché è in corso una caccia all’uomo. Al momento si sa che l’assassino è un uomo che si è travestito da agente di polizia, si è presentato alla porta dei due funzionari eletti del Minnesota e ha sparato loro, prendendo di mira anche i partner.

LEGISLATORI DEL MINNESOTA IN ALLARME DOPO SPARATORIE

Il governatore del Minnesota ha sottolineato come questi atti di violenza si siano verificati dopo una sessione speciale in cui entrambe le parti sono scese a compromessi per il bene dello Stato. “La scorsa settimana, nella legislatura statale più divisa del Paese, ci siamo seduti, ci siamo stretti la mano e abbiamo raggiunto un compromesso. È possibile, in tempi politicamente carichi, trovare un compromesso, la democrazia e il discorso civile. Io, il Minnesota e tutto il Paese siamo contro ogni forma di violenza politica“, ha dichiarato Tim Walz, lanciando un appello contro la violenza e la minaccia delle armi.

Intanto, i legislatori sono stati allertati: a coloro che si trovano nell’area metropolitana è stato detto di prendere ulteriori precauzioni di sicurezza. Secondo 5 EYEWITNESS NEWS, Hoffman e sua moglie sono stati colpiti cinque o sei volte ciascuno. Secondo diverse fonti, è in condizioni stabili e i medici sarebbero ottimisti sulla sua guarigione e quella della moglie. Per le fonti, anche il loro cane è stato colpito.