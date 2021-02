Minnie Minoprio, avance e un tentativo di stupro/ “Gli ho tolto il gusto della preda”

Minnie Minoprio, showgirl e icona sexy degli anni ’70, ha raccontato qualche anno fa a “Storie Italiane” di aver subito avance sessuali durante la sua lunghissima carriera televisiva. “Io ho tenuta a bada una persona che mi faceva la corte in ambito del lavoro… sapendo che a lui piaceva parlare in modo volgare gli sono andata incontro, scherzando facevo altrettanto”, ha spiegato Minnie, senza fare nessun nome. La soubrette ha confidato ad Eleonora Daniele di aver subito un tentativo di stupro da parte di un suo amico di famiglia, ma anche in quell’occasione è riuscita a difendersi: “Avevo 24 anni… era un amico di famiglia, una persona insospettabile, che con un pretesto mi ha fatto entrare in casa e mi ha buttato per terra. È stato brutto, ma io l’ho sminuito… così da toglierli il gusto della preda”.

Minni Minoprio: avance sul lavoro e un tentativo di stupro

Nel salotto di Rai 1, Minnie Minoprio aveva aggiunto: “Bisogna distinguere l’aggressione sessuale dal corteggiamento. Bisogna avere il buon gusto di capire dov’è la linea di confine tra la volgarità e il complimento”. In un’intervista a Oggi del 2017, in occasione dei suoi 75 anni, la showgirl ha raccontato qualche avance subita nel corso degli anni: “Ci provavano in tanti. Un giorno andai da maestro Bruno Canfora per un colloquio di lavoro: sulla scrivania tra me e lui troneggiava un grosso fallo”. E ancora: “Un’alta volta chiesi una sponsorizzazione per uno spettacolo a un stimante di gossip. Mi ricevette il direttore, e mentre parlavamo sentii la sua mano sulla coscia”. Minnie ha ricordato anche le feste in piazza in cui non mancavano mai pizzicotti…



