Minnie Minoprio, chi è la finalista di The Voice Senior 2023/ Clementino la incorona: “è magica”

Chi è Minnie Minoprio finalista The Voice Senior 2023: una grande showgirl sul palco di Antonella Clerici

Minnie Minoprio è una delle concorrenti finaliste più accreditate per la vittoria di The Voice Senior 2023. Fin dal suo esordio in questa edizione, l’iconica showgirl degli anni settanta, ha lasciato il segno con un savoir faire senza eguali. Saperci fare e non solo perché Minnie Minoprio ha dimostrato anche una grande voglia di rimettersi in gioco, alla veneranda età di ottant’anni. L’idea di prendere parte alla gara e allo show di Antonella Clerici l’ha galvanizzata fin dal principio e lei, fin dalla sua prima esibizione ha conquistato il cuore del pubblico e dei coach, quasi azzerando questo lungo lasso di tempo che è trascorso dalla sua ultima apparizione in tv.

Il talento di Minnie non si è assopito e per questo coach Clementino ha fatto di tutto per aggiudicarsela in squadra. La settimana scorsa, in occasione della semifinale, la Minoprio ha regalato una splendida versione di Over the rainbow de Il mago di Oz, riscuotendo consensi totali. Il suo coach, Clementino, si è quasi inchinato per spronarla e sottolineare la sua esibizione maiuscola. “Sei magica. Mi hai portato nel castello magico delle fiabe, mi hai raccontato Il mago di Oz. Grazie!”, le ha detto il rapper.

Minnie Minoprio, l’iconica showgirl sogna in grande in vista della finale di The Voice Senior 2023

Clementino infatti stravede per l’iconica showgirl, ma evidentemente non è l’unico. L’ultima esibizione è stata particolarmente apprezzata dal pubblico a casa e dai social, dove si sono moltiplicati i commenti a suo favore. “Che classe Minnie Minoprio. Un altro livello proprio. E io andrei volentieri a un suo concerto”, scrive un utente Twitter; “Io non sapevo che Minnie avesse una voce così bella. Ha una luce negli occhi questa donna”, le parole di un altro internauta.

E ancora: “voce davvero stupenda, abbiamo a che fare con una leggenda”. Insomma tanti elogi per la finalista di The Voice Senior 2023, che all’età di ottant’anni non ha perso la capacità di sognare e pensare in grande. Ricordiamo che Minnie è stata un’icona della Rai, nonché un talento su cui due big del calibro Lelio Luttazzi e Walter Chiari avevano scommesso senza esitazioni.











