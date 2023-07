Minnie Minoprio: “Con mio marito Carlo Mezzano insieme da 52 anni”/ “Non è stato un colpo di fulmine”

L’artista italo-inglese Minnie Minoprio è stato intervistata questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. Le prime parole sono state per il marito Carlo Mezzano: “Siamo insieme da 52 anni”, ma il trucco qual è? “Darle sempre ragione – le parole dello stesso, arrivato nel frattempo in studio – perchè discutere, se sfasci tutto non si arriva da nessuna parte”. Minnie Minoprio chiosa: “Abbiamo sempre ragione noi. Io ho un figlio con un altro marito – ha proseguito Minnie Minoprio – noi non abbiamo figli ma siamo una famiglia allargata. Mio figlio mi ha regalato due nipoti e io sono per loro la nonna che abbraccia tanto”.

Ma come si sono conosciuti Minnie e Carlo? “Lui aveva una band a Manduria, in Puglia, ci siamo frequentati un po’ e dopo un paio d’anni…. lui era piccolo”. “Io all’epoca avevo 21 anni – ha aggiunto Carlo – ma per due anni ci siamo incontrati senza alcun interesse”, “Ma poi la scintilla è scattata col botto – ha continuato Minnie Minoprio – io ho otto anni in più di lui. Mi son separato da mio marito, sono scappata di casa, ho fatto la fuitina”.

MINNIE MINOPRIO, IL MARITO CARLO: “SONO ANCORA OGGI GELOSO”

“All’epoca non c’era ancora il divorzio – ha continuato Minnie Minoprio – quindi abbiamo dovuto attendere. Il marito l’ha presa male”. Carlo aggiunge: “Comunque non è stata una cosa organizzata. Una volta a Roma lei era in prova con Lando Buzzanca, ci siamo incontrati poi siamo andati in un hotel e ho visto queste valigie: mi ha detto che aveva lasciato il marito. Sono geloso? Lo sono sempre e adesso ancora di più, ci tengo a lei perchè mi fa ridere, mi tiene allegro”.

Sull’incontro di Minnie Minoprio con Raimondo Vianello: “Io ho conosciuto il meglio di quegli anni in teatro. Sono stata abbastanza corteggiata ma sempre con molta educazione, se una donna non si mette a disposizione dell’offesa, l’offesa non arriva”. Carlo Mezzano ha concluso dicendo: “Io non penso mai da solo, penso sempre come due, siamo un noi”. I due si sono dati un bacio e il marito di Minnie Minoprio si è commosso.











