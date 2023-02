Minnie Minoprio: “Denunciata per aver lasciato il mio ex marito”/ “Carlo Mezzano…”

Minnie Minoprio: “Sono cresciuta in collegio”

Minnie Minoprio, artista diventata famosa a partire dagli anni ’60, è tornata a fare musica e tv con The Voice Senior, dove ha scelto come coach Clementino: “Mi voglio divertire e lui è divertente. È un uomo che ha una grande cultura musicale, fa il clown ma ha vissuto per tutta la vita con la musica. È un po’ come me. Semifinale? Ormai mi sono buttata in questa cosa e vada come vada. È bello conoscere nuove persone. Ho fatto amicizia con tutti. C’è stato un religioso che mi ha colpito particolarmente, è Don Bruno” ha raccontato a Oggi è un altro giorno.

La cantante è nata in Inghilterra e lì ha cominciato la sua carriera per poi arrivare in Italia a 17 anni: “Ho lavorato tre anni a Londra in alcuni musical, prima di venire in Italia. Io sono sempre stata in collegio da bambina, non ero con i miei genitori. Gli inglesi i bambini li mettono in collegio verso i sette anni, vediamo i genitori durante le vacanze. Oppure c’è una visita dei genitori ogni tre settimane. Mio figlio lavora a Milano e ha anche un figlio di 21 anni, spero che vengano a vedermi a The Voice Senior“.

L’amore di Minnie Minoprio e Carlo Mezzano

A Oggi è un altro giorno, Minnie Minoprio ha raccontato ancora: “Lavorai con la Carrà, lei prese il posto di un’altra attrice che lasciò la compagnia e io presi il suo posto. L’anno dopo, la stessa cosa mia la fece Loredana Bertè. A The Voice non ne abbiamo parlato perché non ci fanno parlare con i giudici. Siamo tanti cantanti, vengono da tutte le parti d’Italia. Quello che succede è quello che mi capita, non farò carte false per farmi votare”. Eppure, inizialmente la sua ambizione era un’altra: “Da bambina volevo fare la comica. Quando c’erano le recite e i saggi di fine anno, avevo sempre il ruolo di un animale. Mi piaceva molto questa cosa”.

Non solo musica: Minnie Minoprio ha avuto anche una vita privata particolarmente ricca. Dopo aver lasciato il primo marito Giorgio Ammaniti, è stata denunciata. L’artista ha raccontato: “Quando ho lasciato il mio primo marito sono stata denunciata per abbandono del tetto coniugale. Ho fatto 11 anni e mezzo con lui, avevamo un bellissimo figlio, ma basta”. Da quel momento, la cantante ha cominciato una relazione con Carlo Mezzano. Il produttore, in studio, ha rivelato: “Noi ci incontravamo di nascosto a Roma. Con Minnie non si poteva andare in giro perché era conosciuto. Un giorno sono arrivato a Roma e lei mi disse ‘Andiamo che ho una sorpresa per te’. Andiamo in un residence e mi dice ‘Ho lasciato casa’. Lei mi disse ‘Fai la tua vita, questa è una mia scelta’”. Minnie, infatti, ha spiegato: “Eravamo innamorati ma ognuno deve scegliere la propria vita. Ci siamo conosciuti a Manduria. Fingevamo che lui fosse il mio autista“. Tra i due c’è un amore che dura da cinquant’anni. Mezzano ha rivelato: “Prima ero geloso ma sapevo che lei era di proprietà del pubblico. Ero tranquillo perché pensavo che si fosse ritirata e invece… Sono ancora geloso. Io sono contento per lei ma sono geloso”.











