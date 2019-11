MINNIE MINOPRIO/ “Antonello Falqui portò Hollywood in Italia” (Storie Italiane)

Minnie Minoprio è intervenuta oggi in diretta a Storie Italiane per ricordare il grande padre del varietà italiano, Antonello Falqui, mentre sono in corso a Roma i funerali del regista ed autore televisivo con il quale anche la showgirl britannica ha avuto l’onore di lavorare. “Con Antonello abbiamo lavorato magnificamente con lui che aveva una apertura mentale dello spettacolo eccezionale”, ha commentato parlando con Eleonora Daniele. La Minoprio ha poi ricordato come Falqui sia stato in grado di “portare Hollywood in Italia, dobbiamo ringraziare questo uomo per sempre perchè non ha più avuto un seguito in Italia, è stato inimitabile”, ha raccontato. Minnie Minoprio lavorò con lui in Sai che ti dico?. “Antonello era molto severo con noi artisti”, ha raccontato, “mi mandò via la prima volta che lo conobbi con Don Lurio. Mi disse di tornare dopo tre giorni altrimenti non si sarebbe fatto nulla”, ha chiosato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MINNIE MINOPRIO, IL RICORDO DI ANTONELLO FALQUI

Minnie Minoprio sarà oggi ospite della trasmissione di Rai1, Storie Italiane, nello spazio dedicato al ricordo del grande Antonello Falqui, scomparso nei giorni scorsi e di cui oggi si celebreranno i funerali. Nel 1972, infatti, la showgirl ed attrice fu protagonista per ben sette puntate di Sai che ti dico?, con Sandra e Raimondo Vianello per la regia di Falqui. Di recente la grande Minnie Minoprio è tornata sul palco del Cotton Club di Roma per presentare il suo nuovo libro dal titolo “I racconti della quercia” per poi esibirsi con la sua band storica. . La Minoprio, infatti, è un’artista a tutto tondo poichè, dopo i diplomi conseguiti all’Arts Educational School, al Royal Academy of dancing e all’Inchbald School of Interior design diede il via alla sua lunga carriera come ballerina, cantante, attrice teatrale e in tv. Dal 1962 Minnie vive in Italia dove tra le sporadiche incursioni in varie ospitate televisive si dedica essenzialmente ai suoi impegni di scrittrice e autrice radiofonica.

MINNIE MINOPRIO OGGI A STORIE ITALIANE

La showgirl ed artista britannica oggi torna nello studio di Storie Italiane. Minnie Minoprio quasi certamente racconterà alcuni aneddoti legati ad Antonello Falqui nel giorno del suo funerale. La sua grande popolarità nel nostro Paese arriva proprio negli anni Settanta quando a notarla fu Don Lurio e ciò contribuì a farla approdare nella sigla finale di Speciale per noi insieme a Fred Bongusto, anche lui recentemente scomparso. “Don Lurio mi vide in uno sketch con Memo Remigi e decise di mettere questa biondina scatenata e pazzerella intorno al cantante Fred Bongusto che era un po’ statico e poco coreografico”, aveva ricordato l’artista in una recente intervista a La Vita in Diretta, quando confessò di essere conscia di aver “turbato” in qualche modo la notti dei telespettatori italiani. La stessa era infatti ritenuta talmente sexy da essere stata protagonista di una interrogazione parlamentare nel 1972.



