Dopo arresto Almasri, Minniti: "Italia sia un ponte tra Usa, Africa e Ue". Per l'ex ministro il governo può essere decisivo nei nuovi equilibri geopolitici

L’arresto di Almasri rappresenta soltanto l’emersione visibile di un mutamento ben più profondo, che sta ridefinendo gli assetti geopolitici della Libia, del continente africano e dell’intero bacino del Mediterraneo. Secondo Marco Minniti, già ministro dell’Interno e oggi presidente della Fondazione Med-Or, si tratta di una fase di transizione politica per la Libia: il premier Abdulhamid Dabaiba, con il sostegno della Turchia, ha consolidato la propria posizione riducendo l’influenza delle milizie rivali.

In un’intervista concessa al Foglio, Minniti ha sottolineato come Recep Tayyip Erdoğan persegua l’obiettivo strategico di riunificare la Libia sotto l’ombrello politico e militare di Ankara. La Turchia, infatti, mantiene basi nel Paese e ha aperto un canale di dialogo anche con la Cirenaica di Haftar, area tradizionalmente vicina alla Russia, che tuttavia non intende abbandonare la propria sfera d’influenza.

Minniti, nell’intervista, parla di una competizione in cui Turchia e Russia si sfidano ma, al tempo stesso, trovano spazi di coesistenza.

DALLA LIBIA ALLA SIRIA: L’ANALISI DI MINNITI

D’altra parte, le mosse russe in Libia dipendono anche da ciò che accadrà in Siria, dove Mosca possiede basi militari e interessi diretti. In questa scacchiera hanno un ruolo di primo piano gli Stati Uniti, che stanno cercando di ridefinire la loro presenza in Medio Oriente, forse anche in dialogo con nuovi interlocutori siriani, dopo anni di impasse.

Ma se gli USA si consolidano in Siria, la Russia potrebbe spostare la sua influenza proprio verso la Libia. Dunque, per l’ex ministro è evidente come l’Africa sia diventata il nuovo fronte dei conflitti e delle influenze globali: tra terrorismo, rivalità regionali e guerre per le materie prime e per l’influenza economica, con la Cina molto presente.

NUOVI EQUILIBRI UNA CHANCE PER L’ITALIA

Inoltre, l’Africa è anche il terreno di una guerra indiretta tra Russia e Occidente, con Mosca che utilizza il continente per condurre una “guerra asimmetrica”, fatta di disinformazione, mercenari e colpi di Stato. All’interno di questo quadro complesso, l’Italia ha «un’occasione storica»: essendo ponte naturale e politico tra l’Occidente e il Sud del mondo, può avere un ruolo chiave nella “stabilizzazione” del Mediterraneo e dell’Africa.

Minniti richiama inoltre l’attenzione sul cosiddetto Piano Mattei, destinato — nelle sue parole — a divenire un grande progetto europeo di partenariato con l’Africa. Tale iniziativa dovrebbe mirare alla gestione condivisa dei flussi migratori, alla lotta contro il traffico di esseri umani e alla riduzione degli squilibri economici e demografici tra le due sponde del Mediterraneo.

Per l’ex ministro, l’Italia è chiamata oggi a interpretare un nuovo ruolo storico: se negli anni Settanta era il margine fra Occidente e blocco sovietico, ora deve trasformarsi nel ponte di collegamento tra Stati Uniti, Europa e Africa. Una prospettiva che Minniti definisce la “missione storico-politica” del Paese, riconoscendo al governo guidato da Giorgia Meloni una dote fondamentale in questo scenario: la capacità di dialogare.