Marco Minniti, dalle violenze in piazza a Gaza: "Rischio Intifada globale, attenzione al mondo arabo. Italia controlli confini, integrazione per sicurezza"

MINNITI, DALLE VIOLENZE AL PERICOLO INTIFADA

Marco Minniti non esclude possibili connessioni tra anarchici e giovani arabi di seconda generazione, ma non si sbilancia, perché lo si capirà col tempo. Ne parla al Giornale, in un’intervista in cui affronta due temi, le violenze nelle manifestazioni a Milano e le tensioni internazionali legate alla guerra a Gaza, con possibili ripercussioni in Italia e in Europa.

SCENARIO PD-M5S/ Se la nuova Schlein “isolazionista” si chiude a riccio

Pur riconoscendo che la violenza politica è inaccettabile, l’ex ministro dell’Interno ritiene che le manifestazioni in sé non vadano proibite, perché esprimere posizioni radicali è legittimo in una democrazia, purché non si ricorra appunto alla violenza.

“Una democrazia non impedisce le manifestazioni. Le controlla. Proibire le manifestazioni sarebbe un autogol. I violenti troverebbero una giustificazione alla propria violenza“. Le violenze sono descritte del presidente della Medor Italian Foundation come l’opera di minoranza di facinorosi, che rovinano lo spirito pacifico della manifestazione.

Immigrazione, Eurostat: domande di asilo in calo nel giugno 2025/ Il 74% in Italia, Spagna, Francia, Germania

A tal proposito, sottolinea il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine italiane, elogiandone professionalità e capacità di gestione dell’ordine pubblico. Per quanto riguarda le possibili connessioni tra anarchici e giovani arabi di seconda generazione, evidenzia però che per ora non ci sono fenomeni drammatici come in altri paesi, come Francia e Inghilterra.

COSA SERVE PER INTEGRAZIONE E SICUREZZA

Ma Marco Minniti è esperto anche di immigrazione, di cui si è occupato proprio durante la sua esperienza al Viminale. Anche di questo ha parlato al Giornale, spiegando che l’Italia ha un’immigrazione relativamente recente e ha la possibilità di costruire un modello virtuoso di integrazione, a differenza di altri Paesi europei dove modelli falliti hanno portato a tensioni sociali.

Zuppi: "Quando muore un migrante, annega l'intera umanità"/ "Corridoi umanitari salvano anche chi accoglie"

“Dobbiamo evitare di costruire nuovi modelli sbagliati. Servono canali legali e contrasto agli arrivi illegali e ai trafficanti di esseri umani. Se riesci a fare questo poi puoi costruire un modello nuovo e virtuoso di integrazione. L’integrazione è un pezzo fondamentale delle politiche di sicurezza“. Per l’ex ministro, integrazione e sicurezza sono legate: chi integra meglio, garantisce maggiore sicurezza.

DA GAZA AI RISCHI PER ITALIA E OCCIDENTE

Passando alla guerra a Gaza, riscontra un rischio di radicalizzazione e manifestazioni di rabbia nei Paesi arabi. Minniti parla di un possibile rischio internazionale: eventi in Medio Oriente potrebbero avere effetti in Europa, come successo con i combattenti stranieri dell’Isis.

Inoltre, critica Netanyahu per la sua posizione sulla Palestina, definendola potenzialmente pericolosa per la pace. “Quando Netanyahu dichiara che non ci sarà mai uno Stato palestinese commette un errore gravissimo. Cancella un pezzo di storia del Medioriente, ed è il pezzo di storia nel quale è nato Israele“.

Il rischio è quello di una “intifada globale“, quindi di “un inverno arabo fatto di rabbia, rabbia e delusione”. In merito al ruolo dell’Italia, il nostro Paese mantiene una posizione cauta sul riconoscimento della Palestina, per non isolarsi rispetto agli Usa, ma se non ci saranno cambiamenti nella politica di Netanyahu, anche l’Italia dovrà assumersi responsabilità diplomatiche.