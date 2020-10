Mino Magli “Elisabetta Gregoraci ha un contratto con Flavio Briatore”/”Mi ha tradito”

Mino Magli è già stato ospite da Barbara d’Urso per parlare del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci (a quanto pare è durato per ben sei anni dal 2001 fino al suo matrimonio con Flavio Briatore) e lo stesso ha fatto sul settimanale Oggi. Secondo quanto rivela l’imprenditore sembra proprio che Elisabetta Gregoraci avrebbe ammesso nel lontano 2005 di aver firmato un contratto con quello che sarebbe diventato suo marito “forse perché consigliata male”, citando una lettera che avrebbe ricevuto in cui lei stessa si scusava di aver cambiato tutto sia nella sua vita che nella loro relazione lasciando intendere che non avrebbe potuto più vivere il loro amore alla luce del sole “Io ti vorrei sempre accanto a me, ma non so se tu accetterai mai il nostro modo un po’ particolare in questo momento di stare insieme non possiamo camminare per strada mano nella mano…”.

MINO MAGLI TRADITO, FERITO E PRONTO A RIVELARE QUALCOSA CHOC SU ELISABETTA GREGORACI

Secondo il racconto di Mino Magli, che si dice tradito dalla showgirl calabrese, sembra che la loro frequentazione continuò per un paio di anni, tanto da essere paparazzati assieme dallo stesso settimanale proprio nel 2007. L’uomo si dice tradito sia fisicamente che sentimentalmente per via delle sue menzogne “ogni qual volta… asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia…” e invece le sue promesse sono state spazzate via e questo lo ha convinto di aver partecipato ad un piano che lei abilmente ha messo insieme e di cui lui non era a conoscenza “un piano che mi ha reso complice delle tue menzogne quando ripetutamente mi rinnegavi spacciandomi per il fidanzato di tua cugina”. Le sue parole arriveranno nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



