Mino Magli/ “Elisabetta Gregoraci? Si è divisa tra me e Flavio Briatore” ma lei nega!

Mino Magli: “Elisabetta Gregoraci? Si è divisa tra me e Flavio Briatore”

Mino Magli continua ad essere la spina nel fianco nella vita di Elisabetta Greoraci. Proprio mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip 2020, lui ha rivelato di essere il suo ex ma, soprattutto, l’uomo che è stato usato e buttato via da quella che è stata descritta come una mangiatrice di uomini. Ma dove sta la verità? Dopo settimane passate a rivelare cose poco carine sul conto della calabrese proprio quest’ultima ha smentito, almeno in parte, la loro relazione parlando di lui come di un uomo, un amico di famiglia, che ha causato sempre problemi e che è disposto a tutto per un po’ di solti. Elisabetta Gregoraci ha raccontato che si presentava sotto casa con i fiori o portando le pizze salvo poi mettersi in mostra davanti a tutti solo per farsi notare.

I racconti di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci che nega la loro storia…

Ma dove sta la verità e cosa ha detto Mino Magli di così sconvolgente? In realtà tra quelli che hanno parlato in questi mesi l’unico che ha davvero esagerato è stato lui che ha parlato di una lunga storia d’amore iniziata nel 2000 e finita nel 2007 quando lei era già fidanzata di Flavio Briatore con una sorta di accordo che non li rendeva una vera e propria coppia. Anche in questi giorni Mino Magli ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui spiega proprio che Elisabetta Gregoraci all’epoca si affannava a spiegare a lui e agli amici con i quali uscivano che era solo la fidanzata di facciata di Flavio Briatore, che tra loro c’era un accordo e che lui avrebbe dovuto sopportare per il bene della sua carriera. Mino Magli continua poi rivelando che la calabrese sarebbe riuscita ad avvicinarsi all’imprenditore quando lui fu ricoverato in una clinica ai Parioli e lei si presenta lì nei panni della crocerossina salvo poi uscire dalla sua stanza e chiamarlo per passare con lui la notte. Tra loro non c’è stato un confronto ufficiale e non sappiamo nemmeno se arriverà o meno una denuncia ma oggi Elisabetta Gregoraci sarà a Verissimo e a quel punto potrà dire la sua sulla situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA