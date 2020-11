Mino Magli Vs Elisabetta Gregoraci/ “In clinica da Briatore poi dopo a letto con me”

Mino Magli, l’uomo che 13 anni fa era fidanzato con Elisabetta Gregoraci, è tornato a parlare di lei, rilasciando una nuova intervista al settimanale OGGI. Al settimanale, nel numero in edicola domani, Magli ha dichiarato: “L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto…”. Magli cerca dunque il faccia a faccia con la Gregoraci, desideroso di comprendere le motivazioni di quelle che lui ha definito ‘bugie’. Ma non è tutto: l’uomo ha rivelato un retroscena molto forte del suo rapporto con la Gregoraci, tornando a tirare in ballo anche Flavio Briatore e, in particolare, riportando alla mente un momento in cui l’imprenditore stava male.

Mino Magli all’attacco contro Elisabetta Gregoraci: “Andava in clinica da Briatore poi si precipitava da me”

“Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido “finalmente sono liberaaaaaa“ si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme.” ha raccontato Mino Magli alle pagine del settimanale. Inoltre ha parlato del caso Vallettopoli, ammettendo che fu proprio lui ad accompagnare Elisabetta Gregoraci a Piazza­le Clodio, “ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni.” ha concluso. Pesanti dichiarazioni che potrebbero portare ad una altrettanto forte replica della diretta interessata.



