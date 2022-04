Mino Raiola il “patrimonio”: i giocatori assistiti/ Haaland, Pogba, Donnarumma, Verratti, De Ligt e…

“PATRIMONIO” MINO RAIOLA: LISTA GIOCATORI DELLA “SCUDERIA” DI MINO RAIOLA

Mino Raiola era senza dubbio uno degli agenti più potenti del panorama calcistico attuale. Il grande “patrimonio” di Mino Raiola è costituito dalla “scuderia” gestita insieme al fratello Vincenzo, vantava infatti vere e proprie superstar del mondo del pallone, a cominciare dal gioiello della nazionale norvegese Erling Haaland, attaccante 21enne di proprietà del Borussia Dortmund, il cui valore, secondo Transfermarkt, si aggira sui 150 milioni di euro. Altra star indiscussa del rettangolo di gioco è Matthijs De Ligt, difensore centrale della nazionale olandese 22enne, fra le fila della Juventus, valutato invece 70 milioni di euro. Fra i nomi di spicco spunta senza dubbio anche quello di Gianluigi Donnarumma, chiacchieratissimo portiere degli azzurri, che l’estate scorsa ha lasciato il Milan per trasferirsi fra le fila del Paris Saint Germain, e valutato 65 milioni di euro.

"Mino Raiola non è morto"/ Zangrillo smentisce: "Grave ma combatte". Bufera social...

Nella top 5 dei giocatori con compongono il “patrimonio” di Mino Raiola tra i più forti spicca anche Paul Pogba, quello che all’epoca del passaggio dalla Juventus al Manchester United divenne il calciatore più caro di tutti i tempi, e valutato al momento 55 milioni di euro. Un altro perno della nazionale italiana che ha potuto godere dei servigi di Mino Raiola è Marco Verratti, 29enne centrocampista centrale collega di Donnarumma a Parigi, valutato anch’egli 55 milioni di euro. Tornando in Serie A, spicca De Vrij, centrale della nazionale olandese di proprietà dell’Inter, mentre gioca nel Napoli il nazionale messicano Hirving Lozano.

Mino Raiola ricoverato in terapia intensiva: come sta?/ "Malattia polmonare"

NON SOLO CAMPIONI AFFERMATI COME IBRAHIMOVIC MA ANCHE GIOVANI PROMESSE NEL “PATRIMONIO” DI MINO RAIOLA

Nel “patrimonio” di Mino Raiola fa parte anche l’interessantissimo Ryan Gravenberch, centrale dell’Ajax di soli 19 anni e già sul taccuino dei principali top club del mondo, così come Moise Kean, attaccante italiano di proprietà della Vecchia Signora. Fra i molti altri calciatori della scuderia di Mino Raiola si ricordano anche Romagnoli del Milan, Dumfries dell’Inter, Pinamonti dell’Empoli, Justin Kluivert, ex Roma, Mkhitaryan della Roma, un altro juventino come Pellegrini, Giacomo Bonaventura della Fiorentina e ovviamente Zlatan Ibrahimovic, senza dubbio il giocatore più famoso della scuderia “raiolana” nonchè quello con cui la liason dura da più tempo e che ha fatto entrare nell’olimpo dei procuratori lo stesso agente italo-olandese grazie trasferimenti record fra Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Paris Saint Germain e Manchester United.

LEGGI ANCHE:

Mino Raiola operato? Come sta/ "No intervento d'urgenza", ma problemi di salute...

© RIPRODUZIONE RISERVATA