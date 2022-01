MINO RAIOLA OPERATO D’URGENZA A MILANO/ Ricoverato al San Raffaele, come sta

Sono ore di apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di salute di Mino Raiola, il noto agente italo-olandese, che nelle scorse ore è stato ricoverato e sottoposto ad operazione d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Raiola, 54 anni, è uno dei procuratori di calciatori più potente al mondo e nella sua scuderia vanta giocatori dal calibro di Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma, Haaland e tanti altri. Ancora ignote le cause del ricovero, ma Raiola è sotto osservazione dopo la delicata operazione.

A rendere nota la notizia del ricovero e della successiva operazione d’urgenza sono stati i più rinomati giornali sportivi italiani, dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport, passando per ribattute dai quotidiani di cronaca e attualità. Tutti monitorano con attenzione ciò che è successo e sta ancora succedendo al San Raffaele, dove il procuratore italo-olandese è stato ricoverato per gravi problemi di salute che hanno costretto l’equipe medica che lo ha in cura a optare per l’operazione con massima urgenza.

MINO RAIOLA, CHI È IL PROCURATORE DEI BIG DEL CALCIO

Da sempre tra i massimi protagonisti di ogni sessione di calciomercato, sia essa estiva o invernale, Mino Raiola è uno dei procuratori più influenti e ricchi del panorama calcistico mondiale. I suoi assistiti da sempre possono contare sulle spalle dell’agente che, da affari quasi impossibili, ha sempre saputo trovare uno spiraglio per chiudere accordi da record e trasferimenti monstre. Uno degli ultimi messi a punto è quello di Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana campione d’Europa, portato al Paris Saint-Germain dopo il trionfo in terra inglese della selezione di Mancini.

Tra gli assistiti c’è anche Zlatan Ibrahimovic, prima perla nella scuderia del procuratore, che dal Malmoe l’ha portato all’Ajax e lo ha fatto scoprire al mondo intero con i passaggi a Juve, Inter, Barcellona, Manchester United e Milan, club col quale lo svedese gioca tutt’ora e col quale ha di recente rinnovato per un anno la sua esperienza. Lo stesso Ibrahimovic, che all’apparenza è sempre duro e schivo, aveva elogiato Raiola a “Che tempo che fa”: “Mino è un agente, un amico e un padre. Mi ha aiutato molto a inizio carriera”.



