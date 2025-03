Mino Reitano, chi è il compianto cantante

Tra gli artisti che saranno ricordati nella puntata di oggi a Domenica In troveremo uno spazio dedicato al grande Mino Reitano, indimenticato cantante che ha avuto la fortuna di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni, fino alla scomparsa del 2009 che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore non solo dei familiari, ma di tutti quei fan che lo hanno sempre accompagnato nel corso della sua fortunata vita artistica. Nei suoi brani ha raccontato spesso le condizioni del migrante, ma anche cantato l’amore romantico, ha scritto inoltre brani per tantissimi artisti molto amati, da Franco Califano fino ad arrivare a Ornella Vanoni, oltre a svariati brani per bimbi.

Negli ultimi anni della sua vita, Mino Reitano si è ritrovato purtroppo a fare i conti con una grave forma di tumore all’intestino che non gli ha lasciato scampo all’età di 64 anni, anche se dopo la scoperta fatta nei primissimi anni 2000 si è sottoposto ad alcune cure alle quali aveva risposto positivamente inizialmente.

Mino Reitano e i ricordi in tv dopo la morte

Il compianto Mino Reitano è stato più volte ricordato in tv, essendo un volto molto noto sul piccolo schermo. Sei Festival di Sanremo all’attivo, ai suoi funerali presenziarono tanti amici e colleghi, da Gianni Morandi a Memo Remigi, passando per Roby Facchinetti e Adriano Celentano con la moglie Claudia Mori. In una delle serate del Festival di Sanremo 2009, Paolo Bonolis dedicò un momento a Mino Reitano grazie a Ornella Vanoni, che si esibì in un brano ricordo, mentre il giorno seguente venne consegnato alla moglie la palma d’oro alla carriera del marito.

A tre anni dalla morte di Mino Reitano la Rai mandò in onda Avevo un cuore che ti amava tanto, uno speciale programma condotto da Massimo Giletti in memoria dell’artista ancora oggi indimenticato.