Com’è morto Mino Reitano: la malattia del cantante

Nel corso della sua vita Mino Reitano si è ritrovato a fare i conti con una grave forma di malattia, nel 2007 all’artista fu diagnosticata una grave forma di tumore all’intestino. Dopo due anni di battaglia nei quali l’artista si è aggrappato alla vita con le unghie e con i denti, Mino Reitano se n’è andato il 27 gennaio del 2009. I funerali si tennero due giorni più tardi ad Agate Brianza, con tanti vip e colleghi che presero parte alle esequie, da Adriano Celentano a Massimo Ranieri, passando per Roby Facchinetti e Gianni Morandi, ma anche tanti altri.

In una delle sue ultime toccanti interviste, Mino Reitano raccontò come la famiglia giocò un ruolo fondamentale nella sua vita: “E’ verissimo. Uno dei doni più belli che la vita mi ha dato è stato proprioquello della famiglia: una moglie splendida e due figlie che mi sono sempre vicine e non mi lasciano mai. Cos’altro avrei potuto pretendere di più?” disse il cantante in una intervista concessa a Narkive.

Mino Reitano e la battaglia con il tumore: “Vissuto con serenità e ottimismo”

La battaglia negli ultimi anni di vita con il tumore all’intestino non piegò in ginocchio Mino Reitano, che davanti alle carte sporche della vita riuscì comunque a giocare la sua mano, affrontando con grande coraggio la malattia. In una delle sue interviste, concesse a Narkive, Mino Reitano raccontò il suo modo di fare i conti con il tumore all’intestino, che lo ha strappato alla vita nel 2009: “Affronto la malattia con serenità e ottimismo.

Sono sempre stato cattolico e un uomo di Fede, non vedo perchè la fiducia in Dio dovrebbe vacillare proprio ora” le parole del noto cantautore che perse la vita per il grande dolore di tutti coloro che lo hanno amato in anni di onorata carriera.

