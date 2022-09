Minoli: “Meloni è stata il grande alleato del Governo Draghi”/ “Lo ha sostenuto e…”

Minoli: “Meloni ha fatto opposizione costruttiva”

A Stasera Italia si parla della vittoria di Giorgia Meloni alle Elezioni Politiche 2022, con Fratelli d’Italia cresciuto esponenzialmente, in grado di ottenere addirittura il 26%, regalando una vittoria netta al centrodestra. Giovanni Minoli, intervenuto sulla questione proprio nel programma Mediaset, ha spiegato che la forza di Giorgia Meloni in quest’ultimo anno sarebbe stata proprio quella di sostenere il Governo Draghi, senza però entrare nella maggioranza, rimanendo dunque all’opposizione ma votando in maniera favorevole quasi tutti i provvedimenti.

Il giornalista ha spiegato: “Penso una cosa: che il grande alleato esterno del Governo Draghi, mentre tutti litigavano, è stata la Meloni, che ha votato quasi tutti i provvedimenti di Draghi pur essendo all’opposizione. Un’opposizione leale, costruttiva, aiutandolo a superare molti ostacoli. Penso che Calenda e Renzi potrebbero fare con la Meloni, dall’esterno, esattamente la stessa cosa. Un’opposizione costruttiva”.

Minoli: “Calenda e Renzi come Meloni nel Governo Draghi”

Secondo Giovanni Minoli, intervento a Stasera Italia, Calenda e Renzi, ora nel terzo polo e dunque all’opposizione nel Governo di centrodestra, dovrebbero avere un ruolo costruttivo all’interno della nuova legislatura. Intanto, dopo la netta vittoria di ieri, la Meloni sta continuando a tenere un profilo basso. Le uniche parole di oggi le ha affidate ai social, dove ha scritto: “Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione”.

“Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perché l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita” ha spiegato ieri sera dopo i primi exit poll Giorgia Meloni. “Se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide” ha concluso la leader di Fratelli d’Italia.











