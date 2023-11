Minorenni armati minacciano prof in una scuola di Amburgo/ Aggressori in fuga, docente in salvo

E’ scattato l’allarme in una scuola di Amburgo, in Germania, dove due studenti armati hanno fatto irruzione nell’edificio minacciando una professoressa. La vicenda è segnalata dalla BILD e quindi ripresa a cascata dai principali media di informazione online, a cominciare dall’agenzia Adnkronos e riguarda una scuola del distretto di Blankenese, Frahmstrasse. Le informazioni sono ancora frammentarie ma sembra che si tratti di un raid che ha riguardato due alunni che si sono inizialmente barricati in un’aula tenendo una docente sotto tiro e sotto minaccia con appunto delle armi da fuoco.

Lince avvistata al Parco Gran Paradiso/ Video, scoperta tramite fototrappola, non si vedeva dal 1916

Una volta lanciato l’allarme nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato le forze dell’ordine, così come da video pubblicato su Twitter in cui si vedono quelli che sembrerebbero essere dei corpi speciali mentre fanno irruzione nella scuola. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco con un gruppo contingente nonché il personale sanitario per assistere immediatamente eventuali feriti. Gli agenti hanno circondato l’intero edificio di modo da bloccare ogni uscita e impedire qualsiasi tipo di fuga dei due studenti armati. Hanno poi perlustrato palmo palmo l’edifico per individuare i responsabili che sarebbero armati, quanto pare, di pistola (non si sa se di altro).

Incidenti oggi, auto contro scooter a Rho: morto 27enne/ In Sicilia ragazza travolta sulle strisce pedonali

MINORENNI ARMATI MINACCIANO PROF IN SCUOLA DI AMBURGO: IL RACCONTO DI UNA MAMMA

Mentre si è verificata l’irruzione erano in corso le lezioni, con la professoressa che stava lavorando in aula, e non è ben chiaro se inizialmente gli altri studenti siano stati presi in ostaggio o meno. Si sa che l’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le ore 11:00 e che in seguito la polizia è riuscita a far evacuare tutti i bambini presenti nell’edificio mentre, stando a quanto fa sapere la Bild, i due sospettati sarebbero in fuga.

Entrambi sarebbero minorenni, di 12 e 16 anni, tutti e due maschi. La scuola “assaltata” è un edificio molto grande dove vi sono circa 1.150 studenti di cui 400 nella sola scuola seconda superiore mentre gli insegnanti sono più di 120. “Ero a casa, ho sentito l’elicottero ed ero molto preoccupata. Poi ho inviato a mio figlio un WhatsApp. Frequenta la prima media e ha 14 anni. Mi ha scritto che non potevano uscire e dovevano restare in classe. Ma stanno tutti bene. Guardano le notizie sui loro cellulari”, le parole di una donna di 54 anni, madre di un ragazzo frequentante la scuola in questione.

Pat Johnson, morto attore e stuntman di Karate Kid/ Il ricordo di Ralph Macchio: “Addio leggenda”













© RIPRODUZIONE RISERVATA