“Mio figlio aggredito 3 volte in 3 anni”/ Ancona, la madre: “Minacciati di morte”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è occupata nella mattinata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, del caso del giovane Marco, 17enne di Ancona aggredito per tre volte in tre anni da gang presenti in città, stando a quanto riferito dalla conduttrice. Il primo episodio che ha coinvolto il minorenne risale al 2019, poi si è verificato nuovamente il 24 settembre e, infine, lo scorso 4 dicembre, quando gli è stato spaccato il setto nasale con trenta giorni di prognosi rimediati. L’assalto ha visto protagonisti sei giovani, ma soltanto due di questi avrebbero agito materialmente contro Marco.

Crollo nascite in Italia: 405mila nel 2020/ Recessione demografica: -335mila abitanti

Patrizia, la mamma dell’adolescente, ha poi denunciato un fatto altrettanto grave, avvenuto proprio in queste ore: “Ho ricevuto minacce, minacce di morte, indirizzate a me e a mio figlio. Messaggi del tipo ‘accoltello te e tuo figlio’, dei quali io ho già parlato con i carabinieri e non solo. Io voglio dire a questi ragazzi di rivelarsi, perché io sono disposta ad ascoltare loro e i loro genitori. Marco non è un ragazzo che se la cerca. Alle 14.30 del 4 dicembre scorso lui è stato avvicinato, gli hanno spaccato una cassa Bluetooth in faccia, l’hanno preso a calci. Due lo picchiavano, quattro guardavano. Sembrava un vero e proprio rito di iniziazione”.

Vaccino Covid bambini Lombardia, come prenotare?/ Adesioni online da domenica

ANCONA, 17ENNE AGGREDITO PER TRE VOLTE IN TRE ANNI: 150 MINORI PRESENTI NELLE BABY GANG

Sempre durante la diretta di “Storie Italiane”, la signora Patrizia ha puntualizzato che suo figlio Marco (nome di fantasia), residente ad Ancona, ha puntualmente cercato di defilarsi e di evitare le liti, ma non c’è stato modo di arrestare la furia dei componenti di queste baby gang. Riccardo Bocca, giornalista, ha detto: “Non esiste che ci siano 150 persone ad Ancona che si comportino in questo modo. Stiamo parlando dello Stato italiano, delle leggi che non vengono rispettate. Non può esistere una cosa del genere”.

Vaccino Covid bambini: 2 dosi in 21 giorni/ Figliuolo: "Via dal 16 dicembre"

L’appello di Eleonora Daniele alle istituzioni è stato il seguente: “Aiutate questa famiglia, aiutate questa mamma e questo figlio”. La notizia sarà nuovamente trattata e approfondita nella puntata di lunedì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA