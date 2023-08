“Mio figlio si identifica in un gatto, ma veterinario non vuole curarlo”/ Video Kass Theaz è una bufala

«Mio figlio si identifica in un gatto, ma la scuola non lo prende sul serio, quindi sto pensando di farle cause». Comincia così uno dei racconti di Kass Theaz, una giovane donna americana i cui video su TikTok diventano puntualmente virali. Merito dei contenuti che propone, che fanno il giro del mondo, suscitando indignazione in molti casi. In un altro video racconta di non poterlo portare al veterinario.

«Ci ho provato, ma ha detto che poiché mio figlio ha una struttura corporea umana, non sa come esaminarlo e diagnosticarlo e la legge è dalla sua parte. Penso, ovviamente, che questa sia discriminazione perché se mio figlio dice di essere un gatto, allora è un gatto. Ed è così che dovrebbe essere trattato». Si sprecano i commenti di persone indignate, che l’accusano di essere una pessima madre, che entrano nel merito di ciò che racconta, ignorando però un particolare di non poco conto: Kass Theaz fa satira. Lo scrive anche tra gli hashtag che usa, ma evidentemente in molti non ci fanno caso. Così vengono montati dei casi praticamente sul nulla.

DALLA CAUSA CONTRO I GENITORI A BIDEN: LE “TROLLATE” DI KASS THEAZ

Kass Theaz nelle scorse settimane è finita al centro di un altro caso per un altro video TikTok virale. Dal suo account ha raccontato di aver fatto causa ai genitori per averla fatta nascere senza il suo consenso, ottenendo un pagamento di 5mila dollari al mese. La tiktoker di Hoboken, nel New Jersey, aveva già diffuso questa storia nel 2022, mostrandosi felice per la decisione del tribunale. La notizia fu riportata da diversi giornali, rivelandosi poi una bufala. Non l’unica, perché PolitiFact, un sito dedicato al fact checking, aveva smentito un’altra notizia su Kass Theaz che si spacciava per la nipote di Joe Biden.

Eppure, anche nella bio del suo account social si legge a chiare lettere “satire account“. Le sue storie sono “trollate” in cui cascano molti account, ma purtroppo anche testate di tutto il mondo. Il suo profilo, come ricordato anche da Bufale.net, è orientato semplicemente all’intrattenimento. Ad esempio, ci sono video in cui sostiene che le donne incinte debbano rivolgersi ai medium per parlare col feto e capire se questo voglia venire al mondo. Probabilmente, trae ispirazione anche dalla realtà, visto che non mancano storie surreali, come quella di una ragazza che si sente gatto e viene incoraggiata dalla sua scuola.













