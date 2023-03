“Mio figlio vittima di truffa sentimentale”/ Uomo: “Profilo fake chiedeva soldi”

Una truffa sentimentale ordita da madre e figlio (un giovane di 30 anni) ha coinvolto, tra le altre vittime, anche un uomo di 49 anni. A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, ha parlato il signor Giuseppe (nome di fantasia), padre del 49enne, spiegando: “Io e mia moglie abbiamo visto che era molto agitato e con un estratto conto abbiamo visto che mancavano soldi dal suo conto. Con queste persone che lo truffavano non ho mai parlato, però attraverso il telefono di mio figlio siamo riusciti a capire che c’era qualcosa che non andava. A quel punto, per fermare questa cosa ho detto a mio figlio che stava dando soldi a una persona che non aveva mai incontrato fisicamente e abbiamo sporto denuncia”.

TRUFFA SENTIMENTALE: “A MIO FIGLIO SONO STATI PORTATI VIA 1.500 EURO”

Il genitore, a “Storie Italiane”, ha aggiunto: “Questa finta donna chiedeva a mio figlio 200 euro per i denti, un’altra volta soldi per l’affitto di casa – altrimenti la sfrattavano -, un’altra volta denaro per altre esigenze… Questi sono tutti particolari che avevo carpito da mio figlio. Lui ha bisogno di una persona che gli stia vicino, ma qui non era una questione di amicizia o di amore, semplicemente di soldi. Mio figlio si era convinto di avere un rapporto con questa persona”. In tutto gli sono stati “rubati” 1.500 euro.

