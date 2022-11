Mio fratello, mia sorella/ Su Canale 5 il film con Claudia Pandolfi

Mio fratello, mia sorella: film di Canale 5 diretto da Roberto Capucci

Mio fratello, mia sorella va in onda oggi, venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Appartenente al genere sentimentale, la pellicolare è stata prodotta dalla Lotus Production in collaborazione con Mediaset. Sia la regia che la sceneggiatura sono state curate da Roberto Capucci che ha scelto per il cast Ludovica Martino, Claudia Pandolfi, Alessandro Preziosi e Stella Egitto.

Il film Mio fratello, mia sorella realizzato nel 2021 nasce come progetto edito per la piattaforma di streaming Netflix. L’azienda di intrattenimento si occupa infatti del lancio e della distribuzione a partire dall’ottobre dello stesso anno. Il contenuto del film Mio fratello, mia sorella è stato particolarmente apprezzato dal critica cinematografica oltre ad aver ottenuto un discreto numero di visualizzazioni sulla piattaforma detentrice dei diritti.

Mio fratello, mia sorella: la trama del film

Leggiamo la trama di Mio fratello, mia sorella. Due giovani di nome Tesla e Nikola sono alle prese con l’eredità del padre, scomparso tristemente da poco tempo. Nello specifico, tra gli averi del defunto genitore vi era anche un’abitazione situata a Roma dove però già abitava proprio la figlia insieme ai suoi due figli di nome Sebastiano e Carolina. Il primo era tra l’altro affetto da schizofrenia, malattia che comporta diverse cure e una assistenza costante da parte della madre.

Inoltre, la figlia riceve invece dal nonno una casa mobile così come chiarito dalle ultime volontà trascritte. Nel testamento però era specificato anche un altro desiderio dell’uomo; vista la comproprietà della casa romana, egli aveva specificato che entrambi avrebbero dovuto convivere finché non fossero riusciti a trovare una soluzione di vendita e un conseguente trasferimento consono altrove. Viste le volontà del genitore, nonostante vivesse all’estero da diverso tempo, Nikola torna in Italia e decide di convivere proprio con Tesla e suo figlio.

Carolina invece sfrutta la possibilità offerta con il dono della roulotte e si trasferisce direttamente nel veicolo. La distanza e la mancata comunicazione degli ultimi anni ha però logorato il rapporto tra Nikola e Tesla che difficilmente riescono a trovare l’intesa per una convivenza felice in attesa di una soluzione consona per la casa. In particolare, la prematura partenza del fratello era stata percepita dalla ragazza come una sorta di abbandono che con fatica aveva superato in passato.

Come se non bastasse i disturbi di Sebastiano non giovano al rapporto tra i due e impegnano Tesla quotidianamente generando non poco stress. La donna nega rifiuta con fermezza la proposta di aiuto del fratello; non vuole che i due abbiano alcun tipo di rapporto. Nonostante il divieto Nikola sente l’esigenza di parlare con il ragazzo, cercando in qualche modo di farsi perdonare per il passato. Sebastiano sembra rispondere positivamente alle sollecitazioni dello zio, apprezzandone la vicinanza a sorpresa di Tesla. Inoltre, entrambi condividono la passione per la musica ed è un collante fondamentale per il rapporto tra i due. Finalmente l’intesa genera un rappacificamento tra i fratelli, con Nikola che ha modo di raccontare dopo anni cosa ci fosse dietro la sua fuga in giovane età. Inoltre, anche Sebastiano trova la libertà di vivere che prima d’ora non aveva avuto a causa della troppa apprensione della madre.

