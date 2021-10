Mio fratello rincorre i dinosauri/ Alessandro Gassmann nel film su Rai 1

Mio fratello rincorre i dinosauri, film su Rai 1 diretto da Stefano Cipani

Mio fratello rincorre i dinosauri va in onda oggi, 27 ottobre, su Rai 1. Si potrà prendere parte alla visione di questa pellicola a partire dalle ore 21.30. Il lungometraggio in questione non è altro che un’opera cinematografica di genere drammatico. Gli attori italiani protagonisti di Mio fratello rincorre i dinosauri sono Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Lorenzo Sisto e Francesco Gheghi. L’anno di produzione di questo film è il 2019. Il regista di Mio fratello rincorre i dinosauri è Stefano Cipani, mentre le musiche di questa pellicola drammatica sono state composte da Luca Vidale.

Strani compagni di letto/ Su Rete 4 il film di Melvin Frank (oggi, 27 ottobre)

La scenografia è stata realizzata da Ivana Gargiulo. Quest’ultima ha raggiunto il successo per il suo contributo lavorativo dato nel lungometraggio Napoli velata del 2017. Uno dei protagonisti, Alessandro Gassmann, ha fatto anche parte del cast di altre pellicole, come ad esempio I soliti ignoti vent’anni dopo e Ostinato destino.

Aquaman/ Streaming Canale 5: il budget milionario del film con Jason Momoa

Mio fratello rincorre i dinosauri, la trama del film

Riguardo alla trama di Mio fratello rincorre i dinosauri, si può dire che il protagonista si chiama Jack. Quest’ultimo vive a Pieve di Cento, insieme con le sorelle Chiara e Alice e con i suoi genitori, che si chiamano rispettivamente Katia e Davide. Un giorno il ragazzo riceve la notizia da parte della sua famiglia che sta per avere un fratellino di nome Giovanni. Dopo che il piccolo nasce, si scopre che ha la sindrome di Down. Il ragazzo è contento di questa notizia, in quanto crede che suo fratello sia un supereroe. In contemporanea, il giovane decide di iscriversi alla scuola superiore insieme con il suo amico Vittorio. Jack si innamora subito di Arianna e, anche per fare colpo sulla ragazzina, decide di entrare a far parte di un gruppo musicale. In contemporanea non dice a nessuno che Giovanni ha la sindrome di Down e a poco a poco questa sua bugia diventa sempre più grossa. Con la complicità di Vittorio, ad un certo punto viene pubblicato su Youtube un video con protagonista il fratello di Jack. Quest’ultimo, per paura che il filmato venga scoperto dai suoi amici, lo cancella. Dopo varie vicissitudini, la famiglia e Vittorio con Arianna vengono a sapere che è stato Jack a fare sparire il video di Giovanni da Youtube. Tutti si sentono quindi delusi dal giovane e sono molto arrabbiati con lui. Alla fine, Jack chiede scusa ai suoi conoscenti e si pente per il suo gesto. Il ragazzo viene perdonato anche da Vittorio e da Arianna, che ridiventano i suoi migliori amici.

A viso aperto/ Su Rete 4 l'ultimo film diretto da George Seaton

Video, il trailer del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”





© RIPRODUZIONE RISERVATA