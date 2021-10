Miocardite dopo vaccino Covid, “casi in aumento”/ Studio Usa “servono nuove indagini”

Bisogna condurre ulteriori indagini in merito all’insorgenza di casi di miocardite dopo la vaccinazione anti Covid con sieri a mRna. A suggerirlo è una research letter scritta da tre medici del Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center e uno del Kaiser Permanente Southern California, che è stata pubblicata sulla rivista scientifica Jama. «In questo studio di coorte basato su un gruppo di 2.392.924 individui che hanno ricevuto almeno una dose di vaccini COVID-19 mRNA, la miocardite acuta era rara, con un’incidenza di 5,8 casi per un milione di individui dopo la seconda dose (1 caso per 172.414 individui completamente vaccinati)», osservano gli studiosi.

Guido Rasi/ “La copertura dell'80% dei vaccini inizia a far vedere i suoi effetti”

Ma hanno riscontrato un «segnale di un aumento della miocardite nei giovani uomini giustifica ulteriori indagini». D’altra parte, precisano che «nessuna relazione tra la vaccinazione COVID-19 mRNA e la miocardite postvaccinazione può essere stabilita data la natura osservazionale di questo studio» e che questa analisi ha comunque dei limiti.

EMA APPROVA TERZA DOSE VACCINI COVID/ Ok sieri a mRna a 28 giorni dalla seconda dose

MIOCARDITE DOPO VACCINO: STUDIO SU MODERNA E PFIZER

Dei 2.392.924 individui coinvolti nell’analisi metà era stato vaccinato con Moderna, l’altra metà con Pfizer-BioNTech. Inoltre, il 54% erano donne, il 46% uomini. L’età media di 49 anni. «Ci sono stati 15 casi di miocardite confermata nel gruppo vaccinato (2 dopo la prima dose e 13 dopo la seconda), per un’incidenza osservata di 0,8 casi per 1 milione di prime dosi e 5,8 casi per 1 milione di seconde dosi in una finestra di osservazione di 10 giorni», spiegano i ricercatori. Di questi, 8 avevano ricevuto vaccino Pfizer, 7 Moderna. Tutti uomini con un’età mediana di 25 anni. Tra gli individui non esposti, ci sono stati 75 casi di miocardite durante il periodo di studio, con 39 (52%) uomini ed età mediana (IQR) di 52 (32-59) anni.

"25% vaccinati under 18 ha reazioni gravi"/ Cosentino: "Siero per loro è inutile"

Inoltre, dei pazienti con miocardite post-vaccinazione, nessuno aveva una precedente malattia cardiaca. Ricoverati in ospedale, sono risultati negativi al coronavirus. Dei quindi, 14 hanno riportato dolore al petto tra 1 e 5 giorni dopo la vaccinazione. I sintomi si sono risolti con la gestione conservativa in tutti i casi. Nessun paziente ha richiesto il ricovero in unità di terapia intensiva o la riammissione dopo la dimissione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA