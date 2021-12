Miocardite e pericardite: studio Uk/ 1-10 casi per milione dopo vaccino, 40 da Covid

Nel Regno Unito è stato condotto il più grande studio finora sugli esiti cardiaci acuti dopo la vaccinazione e dopo l’infezione da coronavirus, quindi per la prima volta si fa un confronto. Ma è anche il primo lavoro a studiare l’associazione tra miocardite, pericardite e aritmie cardiache e il vaccino Covid di AstraZeneca. I risultati di tale ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica Nature, sono chiaramente importanti per le persone, ma anche per i clinici e i decisori politici. In sintesi, è stato quantificato il rischio di diversi eventi avversi cardiaci rari associati a tre vaccini Covid e all’infezione da SARS-CoV-2.

Dunque, la vaccinazione negli adulti è associata a un piccolo aumento del rischio di miocardite entro una settimana dal ricevimento della prima dose di entrambi i vaccini adenovirus e mRNA, e dopo la seconda dose di entrambi i vaccini mRNA. Al contrario, la malattia Covid è associata a un sostanziale aumento del rischio di ospedalizzazione o morte per miocardite, pericardite e aritmia cardiaca.

EVENTI CARDIACI? RISCHIO MAGGIORE CON COVID

I ricercatori britannici scrivono, in relazione all’aumento del rischio di miocardite dopo la vaccinazione Covid, che era maggiore nelle persone di età inferiore ai 40 anni. Invece non è stata individuata alcuna prova di un aumento del rischio di pericardite o aritmie cardiache dopo la vaccinazione, tranne che nei giorni 1-28 dopo una seconda dose del vaccino Moderna. Ma «nella stessa popolazione, c’è stato un maggior rischio di miocardite, pericardite e aritmia cardiaca dopo l’infezione da SARS-CoV-2». I ricercatori britannici hanno stimato che gli eventi extra di miocardite erano compresi tra 1 e 10 per milione di persone nel mese successivo alla vaccinazione, sostanzialmente inferiore ai 40 eventi extra per milione di persone osservati dopo l’infezione da Covid. Così come evidenziato precedentemente da uno studio condotto in Israele, anche i ricercatori britannici hanno rilevato un piccolo eccesso di eventi di miocardite dopo la prima e la seconda dose di vaccino, ma questo rischio era limitato a un periodo di 7 giorni dopo la vaccinazione.

15 CASI PER MILIONE CON MODERNA, 10 PER COVID

Questa osservazione non era limitata ai vaccini mRNA in quanto è stato rilevato anche un eccesso di eventi di miocardite dopo la prima dose di vaccino AstraZeneca. L’eccesso di rischio è stato osservato negli uomini e nelle donne, ma è stato osservato in modo coerente dopo entrambi i vaccini mRNA solo in quelli più giovani di 40 anni, anche se questo può, in parte, riflettere il piccolo numero di individui di età superiore ai 40 anni che ricevono il vaccino Moderna in Inghilterra. In questo caso l‘eccesso di eventi di miocardite dopo l’infezione da SARS-CoV-2 è di 10 per milione, mentre l’eccesso dopo una seconda dose Moderna è 15 per milione. A tal proposito, suggeriscono ulteriori studi sul vaccino Moderna per individuare le cause di ciò. Se per la vaccinazione il rischio osservato è piccolo e limitato al periodo di 7 giorni dopo la vaccinazione, il rischio di morbilità e mortalità nel corso della vita in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 è sostanziale. In effetti, concludono i ricercatori, le lesioni miocardiche sono molto comuni nelle persone ricoverate in ospedale con infezione da coronavirus.



