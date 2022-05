Mira Qui, Concerto 1 Maggio/ Chi è? Elogi a X Factor e vittoria 1MNEXT “Non ci credo”

Una maratona musicale dedicata quest’anno non solo alla Festa del Lavoro e ai consueti temi, ma pure al dramma della guerra in Ucraina: è un Concerto del 1° maggio all’insegna del ritorno a una parvenza di normalità quello che quest’oggi va in scena dalla location oramai storica di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. E sul palco dell’evento promosso dalle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil ci sarà spazio non solo per i big della scena musicale italiana ma anche per artisti emergenti e quelli ‘emersi’ da 1MNEXT 2022, il contest ideato ad hoc tempo fa per lanciare nuove voci durante il Concertone.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 ROMA/ Diretta e scaletta cantanti in ordine: parte Mengoni

E, assieme a Georgieness e a Mille, a completare questo trio tutto femminile di artiste che hanno trionfato al termine di 1MNEXT 2022 c’è anche Mira, cantautrice casertana (più precisamente di Casapulla) ancora poco nota al grande pubblico. Ma chi è questa giovane artista che in realtà ha già toccato con mano il mondo del piccolo schermo partecipando a “X Factor” nel 2021 al pari di Mille, al secolo Elisa Pucci? All’anagrafe Miriana D’Albore, l’artista classe 2002 e quindi appena ventenne, gode in realtà già di un discreto seguito sui propri canali social e, come molte sue coetanee dotate di talento per la musica, sin da bambina aveva il sogno di farsi conoscere: da qui le lezioni di canto e poi il grande salto nel talent show di Sky col suo nome d’arte “Mira Qui” e il brano inedito “Lei tra noi”.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 TARANTO/ Diretta, scaletta cantanti: sorpresa Sangiorgi?

MIRA QUI, CHI E’ LA GIOVANE CANTAUTRICE CAMPANA SUL PALCO DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO?

Nel corso delle audition del talent show, la cantante campana aveva ottenuto quattro ‘sì’ dai giudici del programma, ricevendo i complimenti nientemeno che da parte di Emma Marrone che l’aveva definita una vera e propria “pantera” dopo essersi presentata davanti al microfono come un “pulcino”. Ad ogni modo, prima delle notorietà data dalla televisione, Miriana D’Albore ha fatto tutta la tradizionale trafila tra concorsi e festival canori locali, venendo anche selezionata nel 2019 ad Area Sanremo nel roster dei finalisti. Insomma, non certamente una poco avvezza ai grandi palcoscenici e per la quale il proscenio del Concertone del 1° maggio potrebbe rappresentare una piccola consacrazione o anche un trampolino di lancio.

Riccardo Cocciante chi è, vita privata/ Notre Dame e le canzoni indimenticabili

Una partecipazione, va detto, che è arrivata a sorpresa per la diretta interessata: alcuni giorni fa, infatti, sul proprio profilo Instagram l’artista casertana aveva candidamente ammesso che la vittoria del contest 1MNEXT 2022 è stata un fulmine a ciel sereno, ma in senso ovviamente positivo: “Non ci sto credendo nemmeno io, ma sono tra i finalisti che suoneranno al concertone del 1° maggio” ha scritto Miriana, anticipando inoltre che sul palco si esibirà con un suo brano inedito dal titolo “Morire con te” e poi dando appuntamento a tutta la sua già molto nutrita fan base alla kermesse romana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA