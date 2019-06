Mirabilandia, bimbo di 4 anni morto annegato/ Ravenna, cosa è successo?

Alla vigilia dell’inizio ufficiale dell’estate 2019, arriva la prima tragedia: un bambino di appena 4 anni è morto annegato al Mirabeach, il parco acquatico che si trova all’interno di Mirabilandia, a Ravenna. Le informazioni sull’accaduto sono ancora scarne e molto confuse ma ciò che apprendiamo dal quotidiano Il Resto del Carlino è che il piccolo stava facendo il bagno in una delle tante piscine del parco quando all’improvviso è stato visto riverso in acqua. Il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 giugno, intorno alle 15.30, quando è stato prontamente lanciato l’allarme dai presenti che si sono accorti del bimbo in acqua. I soccorsi sono giunti prontamente e sono subito state adottate tutte le manovre di rianimazione che si applicano in questi casi, in attesa dell’arrivo di una ambulanza sulla quale è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

MIRABILANDIA, BIMBO DI 4 ANNI MORTO ANNEGATO: GIALLO SU DINAMICA

Pare però che proprio durante il trasporto nel più vicino ospedale il bimbo di 4 anni annegato oggi a Mirabilandia sia morto. Un caso terribile sul quale sono ovviamente in corso tutti gli accertamenti da parte dei carabinieri per fare luce sulle cause di quello che sembra essere un tragico incidente. Secondo altri media, tra cui Il Corriere della Sera nell’edizione bolognese, pare che il piccolo sia giunto in ospedale, nel capoluogo emiliano, in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni trapelate, nei soccorsi non ci sarebbe stata alcuna falla ma anzi il primo ad intervenire sarebbe stato proprio il medico di stanza a Mirabilandia. Ma le condizioni del bimbo sono apparse sin da subito molto gravi e in pochi minuti sono giunte sul posto un’ambulanza ed una eliambulanza. Poco dopo, tuttavia, è giunta la notizia della morte del piccolo sulla cui dinamica però sembrano esserci al momento ancora molte ombre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA