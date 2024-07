“Miracolato”: Materazzi insultato dal sindaco di Vezzano, replica a tono/ Minacce di morte Vescovi

Siparietto social poco simpatico tra Marco Materazzi e Stefano Vescovi, sindaco di Vezzano, paesino in provincia di Trento. Il primo cittadino, appena rieletto alle elezioni amministrative di giugno, ha insultato l’ex difensore dell’Inter sui social, scrivendogli “vergogna del calcio italiano” e “miracolato” in un commento pubblico: parole che l’ex giocatore non ha affatto preso bene. “Ieri sono tornato da Berlino e ho ritrovato su quel campo gente con cui ho condiviso una delle gioie sportive mie più grandi… Ho fatto una foto, l’ho postata e un individuo mi scrive cose senza senso e per di più non inerenti sicuramente alla nazionale italiana. Incuriosito cerco il suo profilo e mi accorgo che mi segue… A questo punto cerco di capire la sua infelicità!” ha scritto Materazzi, che dunque ha indagato su quell’account che lo aveva insultato sui social.

DIRETTA/ Austria Turchia (risultato 0-1) streaming video Rai 1: subito Demiral! (Euro 2024, 2 luglio)

Dopo le offese ricevute, il Campione del Mondo ha postato una foto del sindaco proprio all’Olympiastadion, a Berlino, con la maglietta della Juve, in occasione della finale di Champions League del 2015. L’ex difensore, postando la foto, ha aggiunto: “D’altronde non si può avere tutti la stessa fede, ma la cosa più vergognosa è che questa persona è un sindaco in carica”. Un semplice commento ha dunque fatto infuriare l’ex Inter, che ha aggiunto anche l’emoji di un pagliaccio, rivolta ovviamente al sindaco.

Diretta Palio di Siena 2024/ Streaming video La7: bandiera verde, gara rinviata per pioggia! (oggi 2 luglio)

Le minacce dopo le accuse a Materazzi

Dopo gli insulti a Marco Materazzi, nei confronti di Stefano Vescovi sono arrivate una serie di minacce, tanto che il sindaco si è difeso con un comunicato. “Il mio commento è ante partita e riguarda un video in cui vedevo Materazzi in tutti i suoi atteggiamenti storici: calci, pugni, offese, labbro rotto a giocatori, interventi da galera… Il post successivo era lui in foto con calciatori che per me, a differenza sua, sono esempi” ha spiegato il primo cittadino di Vezzano, come riporta Il Resto del Carlino.

Come spiegato ancora da Vescovi, gli insulti ricevuti sono stati talmente tanti che Instagram lo ha invitato a disattivare i suoi account social. Nei suoi confronti, infatti, sono arrivate “minacce di morte ricevute a me e alla mia famiglia: offese di ogni tipo, scatenate dagli screen di Materazzi. A mia moglie, ai miei due figli. Il social si renderà disponibile a supportarmi nei prossimi giorni per raccogliere tutti i messaggi”.

Roma, foto nuova seconda maglia sui social prima dell'annuncio ufficiale/ Torna lupetto di Gratton e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA