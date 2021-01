Miracoli dal cielo, storia vera di Annabel Beam/ La madre Christy: “credeteci se volete”

Scopriamo la storia vera Annabel Beam che ha ispirato il film Miracoli dal cielo

Miracoli dal cielo è il film con protagonista Jennifer Garner ispirato al libro omonimo di Christy Beam. Si tratta di una pellicola basata sulla storia vera di Annabel, la figlia di Christy Beam affetta di una malattia rarissima: una pseudo-ostruzione intestinale cronica con disturbi da ipomotilità antrale. La piccola Annabel aveva grandissime difficoltà nel mangiare, visto che ogni pasto le provocava grani dolori addominali, ma anche nausea e vomito. A raccontarlo è stata anche la giovane Annabel: “mi sentivo sempre male, mi faceva male lo stomaco. Ricordo che quando andavamo in un ristorante, potevo solo dare un morso al cibo e poi dovevo fermarmi perché sentivo un dolore atroce”.

A 5 anni il primo intervento chirurgico per vi di una occlusione intestinale; è il primo di una lunga seria visto che dopo nove giorni dall’intervento la bambina ha nuovamente una occlusione che richiese un immediato secondo intervento. Poco tempo Annabel comincia ad alimentarsi solo per via endovenosa e il secondo intervento per lei è stato cruciale visto che la bambina comincia a vivere in condizioni davvero gravi. “Dopo il secondo intervento, non si è più ripresa. Doveva assumere 10 medicinali al giorno. Viveva sul divano in posizione fetale con il sacchetto che la alimentava appoggiato sullo stomaco. Questa era la sua vita” – ha raccontato la madre Christy Beam che decide poco dopo di ricoverarla presso il Boston Children’s Hospital nella mani del medico Samuel Nurko.

Miracoli dal Cielo: Annabel, la figlia di Christy Beam: “voglio morire”

“Quando l’ho visitata, Annabel soffriva tantissimo. Aveva difficoltà a trattenere il cibo, vomitava, aveva dolori all’addome. Le diagnosticai una pseudo-ostruzione intestinale cronica. A causa di questa malattia, i nervi dell’intestino e i muscoli non lavorano bene e il movimento è ostruito” – ha raccontato il dottor Nurko che per tanti anni si è occupata della bambina che ha un lieve miglioramento. La situazione poco dopo peggiora nuovamente con Annabel che fa una richiesta assurda alla mamma: “voglio morire e andare in paradiso. Voglio vivere con Gesù così non sentirò più dolore”. Parole che spezzarono il cuore di mamma Christy Beam che alla CBN dichiara: “mi misi a piangere e a urlare ‘Per favore Dio non ascoltare la sua preghiera, ti prego non portarmela via’”.

Qualcosa cambia il 30 dicembre del 2011: Annabel è in giardino con la sorella maggiore; insieme si arrampicano sul un grande pioppo, ma una volta raggiunta la cima Annabel precipita. La bambina resta imprigionata nel tronco dell’albero per diverse ore. I soccorsi dopo 5 ore riescono ad estrarla e la madre ha raccontato alla stampa: “i vigili del fuoco continuavano a evidenziare come fosse calma. Se qualcuno fosse caduto nel tronco di un albero e fosse rimasto lì per cinque ore, sarebbe isterico. Ma lei non lo è mai stata”.

Miracoli dal Cielo, Annabel: “mamma ho visto Gesù”

Una volta estratta dall’albero, Annabel viene ricoverata in ospedale, ma durante un check up completo non presenta più alcun sintomo della malattia. “Mamma sono stata in paradiso. Era luminoso e pacifico. Ho visto Gesù. Non provavo più dolore perciò gli ho chiesto se potevo restare lì con lui. Mi ha risposto: ‘No Annabel, ho dei piani per te sulla terra che non puoi completare restando qui, ma quando i vigili del fuoco ti libereranno tu sarai guarita” sono le parole di Annabel alla madre che, intervista dal magazine People, ha dichiarato: “ciò che mi sento di dire è credeteci se volete. Abbiamo raccontato la nostra storia perché voi possiate avere una fede più forte e forse una vita migliore. Ma non intendiamo costringere nessuno a crederci. Quindi potete crederci se volete, ma abbiamo parlato di quanto accaduto solo per aiutarvi, non per ferirvi”.

