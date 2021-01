Miracoli dal cielo/ Su Rai 1 il film con Jennifer Garner (oggi, 8 gennaio 2021)

Miracoli dal cielo va in onda oggi, venerdì 8 gennaio, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di un film realizzato negli Stati Uniti nel 2016, tratto dall’omonimo libro scritto da Christy Beam e curato nel suo soggetto da Randy Brown. La produzione è stata curata dalle agenzie Affirm Films e Roth Films Franklin Entertainment, con la fotografia di Checco Varese, il montaggio di Emma E. Hickox e la scenografia di Brana Rosenfeld. La regia è stata affidata alla messicana Patricia Riggen, nota anche per La stessa luna, Lemonade Mouth e Girl in Progress. Protagonista è l’interprete americana Jennifer Garner, che ha ricevuto quattro nomination ai Golden Globe grazie alla serie Alias e ha preso parte a film del calibro di Pearl Harbor, Daredevil, The Kingdom e La rivolta delle ex.

Viene affiancata dall’attore neozelandese Martin Henderson, visto anche in Windtalkers, Torque – Circuiti di fuoco e Matrimoni e pregiudizi. C’è anche la star Queen Latifah, che ha vinto un Golden Glboe per Life Support e una candidatura all’Oscar nel 2002 per Chicago. Il cast è completato da Kylie Rogers, Eugenio Derbez, Kelly Collins Lintz, John Carroll Lynch, Brandon Spink e Bruce Altman.

Miracoli dal cielo, la trama del film

La trama di Miracoli dal cielo trae spunto dalla famiglia Beam e dalla sua storia vera. Christy e Kevin vivono a Dallas e portano avanti un’esistenza dignitosa. Con loro due ci sono le tre piccole figlie. La famiglia viene aiutata anche da una comunità religiosa che si mantiene sempre al suo fianco, diventando persino una seconda casa. La loro vita, purtroppo, è destinata a rovinarsi da un momento all’altro. Infatti, i genitori vengono a sapere che la loro seconda figlia Anna, di 10 anni, è affetta da una rara malattia digestiva che la costringe ad alimentarsi tramite un tubo.

Ed è così che la famiglia Beam viene messa sotto sopra nella sua tranquillità iniziale, con la piccola che è costretta a entrare e uscire dagli ospedali. Christy non ce la fa più e sembra aver perso ogni speranza, ma l’imprevisto è dietro l’angolo. Anna cade da un albero mentre sta giocando insieme alla sorella. La piccola finisce a terra con violenza e i genitori temono che possa perdere la vita, ma succede ben altro. La bambina si risveglia in ospedale dopo aver vissuto un’esperienza tra la vita e la morte e si ritrova incredibilmente guarita. Felicità e stupore avvolgono medici e familiari, per una situazione davvero poco spiegabile.



