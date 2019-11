Miracoli dal cielo/ Video, su Rai 1 il film con Jennifer Garner (oggi, 21 novembre)

Miracoli dal cielo in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, giovedì 21 novembre 2019. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2016 da diverse case cinematografiche con la regia di Patricia Riggen. Il soggetto è stato tratto dall’omonimo libro scritto da Christy Beam con la collaborazione di Randy Brown il quale ha dato anche il proprio contributo per quanto concerne la realizzazione della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Emma E. Hickox, la fotografia invece è stata curata da Checco Varese mentre la scenografia è stata ideata da Brana Rosenfeld. Nel cast sono presenti tra gli altri Jennifer Garner, Martin Henderson, Queen Latifah, John Carroll Lynch e Eugenio Derbez.

Miracoli dal cielo, la trama del film

Miracoli dal cielo è basato su una storia effettivamente accaduta che ha visto come protagonista una famiglia americana che ad un certo punto ha dovuto fare i conti con una rara malattia che ha colpito una donna di nome Anna. Anna in particolare è affetta da una patologia estremamente rara che inibisce in maniera importante tutto l’apparato digestivo non permettendole così di avere una vita estremamente normale nella sua quotidianità. Una malattia che nessun medico al mondo aveva mai visto prima e che soprattutto non prevede alcuna possibile cura. Tuttavia il dramma intravede ad un certo punto una insperata luce alla fine del tunnel ossia con un evento assolutamente miracoloso che nessuno è in grado di spiegare nelle sue modalità. Un giorno la donna mentre si sta recando presso un ospedale dove deve essere sottoposta ad una sperimentale cura per cercare di alleviare i sintomi della stessa malattia rimane vittima di un importante incidente stradale che le permette di avere una classica esperienza ai confini della morte. Lei vede una sorta di luce abbagliante dopo la quale si risveglierà in ospedale e per suo grandissima sorpresa si renderà conto di non avere più a che fare con i disturbi all’apparato digestivo. Parlando con i medici di quanto appurato viene immediatamente sottoposta ad una serie di analisi che in effetti andranno a confermare quanto detto da Anna ossia la malattia in maniera inspiegabile è sparita. Una vicenda straordinaria che racconta di come la vita possa all’improvviso cambiare direzione per mettere finalmente di ritrovare quella felicità che ormai sembra essere scomparsa per sempre.

