Miracolo nella 34.ma strada/ Su Canale 5 il film cult di Natale

Miracolo nella 34.ma strada va in onda su Canale 5 oggi, domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 21.20. Il film, un classico di Natale, è del 1994 ed è un remake dell’omonima pellicola del 1947. La versione degli anni Novanta è diretta da Les Mayfield e vede nel cast Richard Attenborough, che veste i panni di Babbo Natale, Mara Wilson in quelli di Susan Elizabeth Walker Bedford, Elizabeth Perkins nella parte di Dorey Walker in Bedford e infine Dylan McDermott nel ruolo di Bryan Bedford.

Miracolo nella 34.ma strada, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Miracolo nella 34.ma strada. È il giorno del Ringraziamento e il finto Babbo Natale dei grandi magazzini Cole viene sorpreso ubriaco prima di mettersi alla guida della slitta con le renne per la grande parata caratteristica di questa ricorrenza. Viene chiamato a sostituirlo Kris Kringle, che è molto somigliante al vero Santa Claus. Kris si convince davvero di esserlo e lo dice a tutti i bambini che incontra, tanto che anche la dolce e piccola Susan, dopo un iniziale scetticismo, inizia a credergli, spinta anche dall’avvocato Bryan, amico di sua mamma Dorey. Una sera, mentre Kris fa da baby sitter a Susan, la bambina gli confessa che per il prossimo Natale desidera come regalo un papà, una casa accogliente e un fratellino. L’omone con la barba bianca dice alla bambina che se inizierà a credere nella magia di Natale potrà avere tutto. Intanto i grandi magazzini concorrenti di Cole imbastiscono una messinscena per screditare Kris e riescono nel loro intento riuscendo anche a farlo arrestare.

Bryan, però, è un brillante avvocato e corre in aiuto di Kris mettendo su, con l’aiuto di Dorey, una difesa che si basa sul principio che il Natale sia magico e Babbo Natale esista. Purtroppo, però, le cose si mettono male per Kris e proprio quando il giudice sta per condannarlo in quanto i due avvocati non sono riusciti a dimostrare l’esistenza di questo personaggio così amato dai bambini, Susan si avvicina al giudice e mostra una cartolina con una banconota da un dollaro sul quale è impressa la scritta “In Dio noi confidiamo”: questa è la molla che spinge la giuria a dichiarare Kriss innocente e a credere nell’esistenza di Babbo Natale. Una volta lasciato il tribunale, Kriss fa in modo che Dorey e Bryan ammettano i sentimenti che nutrono l’uno per l’altra. Nella notte di Natale, subito dopo la messa di mezzanotte, i due si sposano in una cerimonia molto intima e romantica. Il mattino dopo, quando Susan viene a sapere delle nozze, si rende conto che il primo dei desideri che aveva espresso per Natale si è esaudito. Il secondo, quello della casa, viene portato a termine da Kriss che aveva provveduto ad acquistare la casa per la nuova famiglia. I due neo sposi chiedono allora a Susan quale fosse il terzo desiderio e quando la bambina spiega di aver desiderato un fratellino, Bryan e Dorey si sorridono teneramente e guardano con amore la pancia di lei.



