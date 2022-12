Miracolo nella 34ª strada, Italia 1/ Film cult Natale: nel cast Richard Attenborough

MIRACOLO NELLA 34ª STRADA: UN GRANDE CLASSICO DI NATALE

Italia 1 domenica 25 dicembre 2022 trasmette alle 21.30 il film del 1994 “Miracolo nella 34ª strada”, distribuito da FOX (1994) e prodotto da John Hughes. La regia è di Les Mayfield: tra i suoi film più recenti come regista figurano “Nome in codice: Cleaner”, “The man – La talpa”, “Gli ultimi fuorilegge”. Babbo Natale è l’attore e regista Richard Attenborough, che ricordiamo anche per aver interpretato il ruolo di John Hammond in “Jurassic Park, il mondo perduto“, “Jurassic Park” e “Jurassic Park 3D”.

Elizabeth Perkins è, invece, Dorey Walker. L’attrice nacque a Queens nel 1960 e tra i suoi film più recenti come interprete si annoverano “My Little Pony: Una nuova generazione”, “Hop” e “Ricomincio da me”. Tra gli altri attori presenti nel cast di “Miracolo nella 34ª strada”, spiccano altri nomi illustri. Quali? Dylan McDermott, Mara Wilson, James Remor e J.T. Walsh.

MIRACOLO NELLA 34ª STRADA: LA TRAMA DEL FILM

“Miracolo nella 34ª strada” racconta la storia di una bambina di nome Susan, interpretata da Mara Wilson. La piccola fatica a credere nell’esistenza di Babbo Natale. Il giorno del Ringraziamento, l’uomo assunto dal centro commerciale per indossare i panni di Santa Claus viene licenziato perché trovato in stato di ebbrezza. I bambini reclamano la sua presenza perché vogliono farsi la fotografia con Babbo Natale, quindi la signora Dorey Walker in veste di direttrice del marketing e mamma di Susan decide di dare il posto vagante al signor Kris Kringle, che, indossati i panni di Babbo Natale ,cerca di convincere tutti, Susan compresa, di essere il vero Santa Claus. Una sera la bambina gli rivela che vorrebbe avere un fratellino, così da avere un compagno di giochi, una casa dove abitare e un papà da coccolare. Kris la rincuora, dicendole che, se inizierà a credere in lui, i suoi desideri si realizzeranno.

Visto il successo che Kris Kringle comincia a riscuotere verso i bambini, gli altri grandi magazzini cominciano a preoccuparsi e mettono in giro voci false sul suo conto per screditarlo e riescono anche a farlo arrestare e poi rinchiudere in una clinica psichiatrica. Dorey assume un avvocato per prendere le difese di Kringle e dimostrare che si tratta davvero di Babbo Natale. Nel momento in cui la causa sembra concludersi a svantaggio dell’anziano, interviene Susan, che con il suo discorso riesce a convincere il giudice a rimettere in libertà il suo amico. Mentre tutti festeggiano il ritorno a casa di Kringle, la bambina non ha visto nessuno dei suoi desideri avverarsi: riuscirà l’anziano a regalarle ciò che desidera? Per scoprirlo, non resta che vedere “Miracolo nella 34ª strada”…











