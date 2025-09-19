Il miracolo di Gennaro si è ripetuto anche oggi, venerdì 19 settembre 2025: il sangue del duomo di Napoli si è liquefatto, ecco cosa è successo

Il miracolo di San Gennaro si è ripetuto. Nella tradizionale giornata di oggi, 19 settembre, alle ore 9:59 è avvenuta la liquefazione del sangue nel duomo di Napoli, di conseguenza, San Gennaro, patrono della città partenopea, ha appunto ripetuto anche quest’anno, 2025, il miracolo. L’episodio si è verificato quindi pochi minuti fa in una chiesa come al solito gremita, alla presenza anche delle istituzioni nonchè di Mimmo Battaglia, il vescovo di Napoli.

Quest’ultimo ha preso l’ampolla contenente il sangue di San Gennaro e l’ha appunto mostrata ai fedeli, con il sangue sciolto. Subito è scattato il classico applauso e nel contempo gli organi hanno iniziato a suonare. La conferma è giunta da parte di monsignor Vincenzo De Gregorio, che ha appunto annunciato che il sangue, la reliquia di San Gennaro, è stata rinvenuta completamente sciola. Si ripete così anche quest’anno il miracolo che ovviamente viene considerato di buon auspicio dagli amici napoletani e non va dimenticato che nel 2020, in pieno covid, lo stesso sangue non si sciolse, e in quel caso venne colto come un segno di presagio, qualcosa di nefasto, come del resto fu quel periodo di malattia.

MIRACOLO SAN GENNARO OGGI 19 SETTEMBRE 2025, NUMEROSI FEDELI IN DUOMO

Una Napoli in festa quindi in questo 19 settembre 2025, con numerosi fedeli accorsi al Duomo ma anche curiosi e moltissimi turisti sia italiani che stranieri che approfittando di un clima piacevole hanno voluto appunto prendere parte al grande evento.

Tra i presenti vi era anche Vincenzo De Luca, governatore uscente della regione Campania nonché Gaetano Manfredi, il sindaco della città partenopea e numerosi altri esponenti della politica nazionale quanto locale. Ricordiamo che il miracolo di San Gennaro si dovrebbe ripetere o meno anche il prossimo 16 dicembre, ricordando una storica eruzione del Vesuvio mentre il 19 settembre è l’anniversario della morte di San Gennaro, ucciso con decapitazione il 305 dopo Cristo.

