Miracolo sull’8a strada/ Su Rete 4 il film con Jessica Tandy (oggi, 5 gennaio 2021)

Miracolo sull’8a strada andrà in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 gennaio, a partire dalle ore 9.45. Si tratta di un film di fantascienza prodotto negli Stati Uniti nel 1987, diretto da Matthew Robbins, con la sceneggiatura scritta dallo stesso Robbins insieme a Brent Maddock e S.S.Wilson. Tra i produttori esecutivi il noto e geniale Steven Spielberg, insieme a Frank Marshall e Kathleen Kennedy. Nel cast Jessica Tandy e Hume Cronyn nei panni dei coniugi Faye e Frank Riley, Michael Carmine (Carlos Chavez), Frank McRae (Harry Nobel), Elizabeth Peña (Marisa Esteval).

Gli effetti speciali sono realizzati con dalla Industrial Light & Magic, che collabora in molti progetti cinematografici con Steven Spielberg. La colonna sonora è di James Roy Horner, compositore e direttore d’orchestra statunitense tra i più apprezzati e premiati (vincitore di due premi Oscar per Titanic nel 1997), anche lui assiduo collaboratore di Spielberg.

Miracolo sull’8a strada, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Miracolo sull’8a strada. I quartieri di New York stanno cambiando volto, complice la speculazione edilizia e degli ambiziosi progetti degli industriali. Uno dei vecchi quartieri della città è ormai quasi tutto raso al suolo per far posto a nuovi grattacieli, rimane in piedi un solo vecchio palazzo che impedisce la realizzazione del nuovo progetto. Perciò, per conto dell’industriale interessato, il criminale Carlos Chavez ha il compito di convincere, con minacce e forme di persuasione poco lecite, gli abitanti del palazzo a lasciare le proprie abitazioni.

Il criminale incontra però la resistenza degli anziani coniugi Riley, proprietari di una tavola calda al piano terra del palazzo, Harry, un anziano pugile, l’artista Mason e Marisa, una giovane donna incinta. Il locale dei signori Riley viene distrutto: è solo il primo di una serie di gesti criminali commessi per mano della gang di Carlos, su commissione dell’avido industriale. Ma qualcosa di misterioso e inaspettato viene in aiuto ai cinque inquilini del palazzo. Dei dischi volanti si posano sul tetto dell’edificio e delle strane creature extraterrestri scelgono proprio di far nascere e crescere lì la loro prole.

Superata una prima naturale forma di diffidenza nei confronti di questi strani robot in grado di riprodursi, si creerà una sorta di alleanza tra la coppia di alieni e gli uomini, si aiuteranno quindi a vicenda e ciò permetterà di sconfiggere le pretese dell’industriale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA