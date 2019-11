Miranchuk alla Juventus: “accordo 20 milioni”/ Lokomotiv Mosca, primo regalo a Sarri

Aleksei Miranchuk ha segnato due gol in altrettanti match di Champions League contro la Juventus ma presto potrebbe passare proprio tra le file di Sarri per essere il primo, prezioso e talentuoso, cambio per Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala. Il talento 24enne della Lokomotiv Mosca, secondo le ultimissime di mercato che arrivano tanto dalla Russia quanto confermata dall’Italia, sarebbe in procinto di passare alla Continassa con l’accordo addirittura già trovato, secondo Sportmediaset e Tuttosport. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra l’agente del giocatore in forza alla Lokomotiv, Paratici e l’intermediario Gabriele Giuffrida: Miranchuk è cercato da molte big europee ma sarebbe stata la Juventus, con questo blitz preventivo, ad essersi quasi assicurata per 20 milioni le prestazioni future dell’attaccante-fantasista che ha già punito due volte in pochi minuti la retroguardia diretta da Leo Bonucci.

L’ACCORDO JUVENTUS-LOKOMOTIV PER MIRANCHUK

A dirla tutta ieri sera l’agente di Miranchuk, Vadim Spinov, aveva smentito ogni voce di accordo già trovato tra Juventus e Lokomotiv Mosca per il trasferimento a gennaio o a giugno del talento russo: «La Lokomotiv non ha dato alcuna autorizzazione al giocatore di lasciare il club. Non sono a conoscenza dell’esistenza di accordi tra Juventus e Lokomotiv che sono seri club europei e se vorranno apriranno ufficialmente una trattativa», spiegava l’agente ai colleghi di Calciomercato.com. Eppure tutte le altre voci latere dell’intermediazione confermano come Sarri e Paratici abbiano scelto il loro prossimo obiettivo, curiosamente per il terzo anno consecutivo un giocatore che ha segnato in Champions contro gli stessi bianconeri: Cristiano Ronaldo, De Ligt e ora Miranchuk, come dire non c’è due senza tre. Giovane, forte fisicamente, molto mobile e utilizzabile sia come punta che come ala che come trequartista: insomma, il jolly perfetto per fare le turnazioni necessarie il prossimo anno con un CR7 ancora non certissimo di rimanere e un Pipita con un anno in più. Miranchuk ha un contratto in scadenza nel 2021 e per questo motivo la Lokomotiv Mosca non può più chiedere cifre altissime per liberarlo; in stagione ha messo insieme già 16 presenze e segnato 8 reti e dalla Russia lo vorrebbero tenere ancora a lungo, ma come ammette a Fox Sports l’allenatore che più di tutti lo conosce – Yuri Semin – «È un ragazzo pronto per il grande salto. Adesso sta bene qui da noi, ma non mi stupirebbe vederlo andare alla Juventus». Se poi il calciomercato lo sconfesserà, sarà il tempo (non tanto, qualche settimana all’apertura del mercato invernale) a dirlo.

