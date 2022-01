Miranchuk alla Lazio?/ Calciomercato, l’Atalanta può liberarlo avendo preso Mihaila

CALCIOMERCATO NEWS: IN PRESSING PER MIRANCHUK ALLA LAZIO

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi con la giornata di domani ed in queste ore i biancocelesti stanno lavorando per portare subito Aleksej Miranchuk alla Lazio dall’Atalanta. Dato in partenza dai bergamaschi sin dall’inizio di gennaio, per il russo si è parlato a lungo della possibilità di tornare a giocare in patria, dove piaceva al Khimki, se non addirittura dell’opzione di rescindere il suo contratto per poi accasarsi altrove a parametro zero.

Legato formalmente alla Dea fino al giugno del 2024, Miranchuk nella stagione attualmente in corso ha collezionato 16 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Champions League riuscendo a segnare una rete ed a fornire due assist vincenti per i suoi compagni in 586 minuti disputati. Il tecnico Gasperini non lo ha mai schierato come primissima scelta ma l’ha sempre tenuto in considerazione come valida alternativa offensiva.

CALCIOMERCATO NEWS: MIRANCHUK ALLA LAZIO SUBITO

Le chances di vedere Miranchuk alla Lazio in questa fase finale della sessione di calciomercato sono decisamente buone. Nelle scorse ore infatti l’Atalanta ha completato l’acquisto di Valentin Mihaila dal Parma ed i nerazzurri potrebbero adesso scegliere di accontentare la richiesta dei biancocelesti di accaparrarselo. Ricordiamo che Miranchuk era stato trattenuto dai lombardi anche pensando alla situazione di Josip Ilicic, i cui problemi di salute non consentono di prevederne il ritorno in campo.

