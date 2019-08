Miranda Bonansea, chi è l’ex moglie di Claudio Villa/ La Shirley Temple italiana

Miranda Bonansea è stata la prima moglie di Claudio Villa. Fin dalla tenera età, inizia a frequentare con il padre attore e doppiatore, i set cinematografici inserendosi in breve tempo nell’ambiente. Definita la Shirley Temple italiana, diviene la doppiatrice dei film interpretati dalla piccola star americana tutta boccoli. Nel 1952 convola a giuste nozze con il cantante Claudio Villa da cui si separa dieci anni dopo. È una delle doppiatrici italiane più longeve, dopo oltre 70 anni di attività. Figlia di Piero Bonansea, fotografo della Real Casa Savoia, è cresciuta a Roma insieme alla famiglia dello zio Guido Garavaglia, amministratore di compagnie teatrali e cugino di Leo Garavaglia, attore e doppiatore degli anni trenta. Ha iniziato la sua carriera da piccolissima, proprio frequentando palcoscenici e dietro le quinte. L’esordio data 1934, ad appena 8 anni nel film dal titolo “La cieca di Sorrento”, per la regia di Nunzio Malasomma.

Miranda Bonansea, chi è l’ex moglie di Claudio Villa

Conosciuta pure con il nome d’arte di Miranda Garavaglia, si afferma come l’attrice bambina di più grande successo del cinema italiano degli anni trenta. La stessa strada è stata poi seguita nei primi anni quaranta da Mariù Pascoli. Dopo essere stata definita la Shirley Temple italiana, nel film Fermo con le mani! del 1937, diretto da Gero Zambuto, la produzione ha quindi deciso di vestirla e pettinarla come lei, per poi farla diventare la sua doppiatrice ufficiale. Nel corso degli anni ’30, è intervenuta in maniera frequente in programmi televisivi e radiofonici, sia come ospite che nel ruolo di attrice per parti infantili e nelle commedie e i radiodrammi quando era più adulta. Ha lavorato pure in teatro nel 1940. Nella stagione radiofonica 1942-1943 ha fatto parte del cast della celebre trasmissione settimanale Terziglio, che presentava un diverso tema di costume ad ogni puntata; tra gli autori comparivano Federico Fellini, Marcello Marchesi, Nicola Manzari, Edoardo Anton, Dino Falconi, e tra gli attori Giulietta Masina, Mario Riva, Nunzio Filogamo, Rocco D’Assunta. È morta il 10 febbraio 2019 a Roma, all’età di 92 anni.

