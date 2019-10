Miranda Kerr ha partorito/ Mamma per la terza volta: mistero sul sesso del neonato

Miranda Kerr è diventata mamma per la terza volta. La splendida top model, già mamma di Flynn, nato dal precedente matrimonio con Orlando Bloom e di Hart, nato soltanto 15 mesi fa dal matrimonio con il capo di Snapchat, Evan Spiegel ha dato alla luce il suo terzogenito. Il parto sarebbe avvenuto diversi giorni fa ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. Ad annunciare il lieto evento, tuttavia, non è stata la top model, ma Daily Telegraph, un famoso quotidiano del Regno Unito. La Kerr, infatti, sebbene sia molto attiva sui social, è molto riservata e non condivide foto e immagini della sua vita privata. Sul profilo Instagram della top model, infatti, non ci sono indizi sulla nascita del terzogenito di cui non si conosce neanche il sesso. Miranda Kerr e il marito Evan Spiegel saranno diventano genitori di una femmina o di un maschio?

MIRANDA KERR MAMMA PER LA TERZA VOLTA: SI ATTENDE L’ANNUNCIO UFFICIALE

Per Miranda Kerr è un momento estremanente felice. Dopo la fine del matrimonio con Orlando Bloom, la top model ha trovato la propria serenità accanto al fondatore di Snapchat con cui non solo ha deciso di sposarsi, ma anche di allargare in tempi record la famiglia. In pochissimo tempo, infatti, la top model ha dato alla luce deu bambini: sono passati esattamente quindi mesi dalla nascita dell’ultimo bebè a cui, oggi, si è aggiunto un altro bambino. La notizia del parto di Miranda Kerr ha già fatto il giro del mondo. Per il momento, però, la neomamma non ha rilasciato dichiarazioni. L’annuncio ufficiale che dovrebbe svelare anche il sesso del terzo figlio dell’ex moglie di Orlando Bloom arriverà nelle prossime ore?

