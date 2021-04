Miranda Martino, vittima di abusi/ “La violenza sessuale e quelle foto…”

Miranda Martino ha raccontato nel suo libro autobiografico “Caduta in un gorgo di torbide passioni”, pubblicato nel 2018, due episodi che hanno profondamente segnato la sua vita: “Ho scritto la mia autobiografia perché avevo dei fantasmi che mi rullavano nella testa e avevo intenzione di farli uscire. Sono accadute due cose molto gravi nel corso della mia vita e ho deciso di raccontarle al pubblico levandomi tutte le paure legate a questi fatti”, ha raccontato la cantante a Spettacoli Musica Sport.

Il primo episodio risale a quando ancora non era conosciuta: Miranda Martino venne violentata da un ragazzo, incontrato su un tram. “Non sapevo neanche chi era… Si chiamava Enrico, faceva il fonico. Lui mi ha accompagnato a casa… è venuto al primo piano, mio ha trascinato al quarto piano tenendomi il braccio”, ha raccontato a Domenica In, senza riuscire a trattenere le lacrime.

Miranda Martino: le foto compromettenti

Il secondo episodio risale alla fine degli anni ’50, quando Miranda Martino era già entrata a far parte del mondo dello spettacolo. Il tranello le viene teso da colui che la cantante definiva il suo maestro che la fotografò nell’intimità con due uomini: “Adoravo il maestro, mi aveva insegnato tante cose, ma una sera, complice l’alcool, finii a letto con lui. Non so se mi avesse drogata, ma, sia pur stordita, mi accorsi che nella stanza non eravamo soli…”, ha raccontato Miranda in un’intervista a Il Mattino.

Le fotografie iniziarono a circolare e con loro dicerie di ogni tipo: proprio quelle foto compromettenti le impedirono di partecipare al Festival di Sanremo del 1959. Il titolo del libro autobiografico, fa riferimento a una frase che le diceva sempre la madre: “Mi sono chiesta sempre a quale gorgo di torbide passioni facesse riferimento, ma è stato dopo che ho capito che in un certo senso aveva ragione. All’inizio ero arrabbiata, ora l’ho perdonata”.

