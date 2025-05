E’ passata alla storia per aver in un certo senso rivoluzionato Miss Italia, Mirca Viola si presentò al concorso omettendo di essere sposata ed avere 2 figli: ai tempi, non era concesso dal regolamento. Successivamente quelle limitazioni sono state rimosse e anni dopo ha ottenuto la fascia ‘ad honorem’ come a celebrare quel suo gesto quasi lungimirante contro un regolamento forse troppo stringente. Oggi si racconta nel salotto de La Volta Buona ponendo l’accento soprattutto sulla liaison con suo marito Enzo Gallo che da allora dura ancora felicemente.

Maria Chindamo, 9 anni fa l'omicidio/ Il fratello Vincenzo: “Volevano metterla a tacere ma...”

“Ci siamo conosciuti quando io avevo 16 anni, lui aveva 21 anni più di me; ci siamo conosciuti ad un casting, lui era produttore cinematografico. Da lì è nata la nostra storia d’amore…”. Inizia così il racconto di Mirca Viola a proposito degli albori della sua liaison con il marito Enzo Gallo. L’ex Miss Italia ‘ad honorem’ ha poi spiegato come con il tempo sia riuscita a superare i timori per la differenza d’età: “Quando l’ho conosciuto era un po’ timorosa per la differenza d’età, con il tempo però ci siamo frequentati e quindi secondo me questa è proprio la magia dell’amore; se stai bene scattano delle cose che non ti fanno pensare più alla differenza d’età”.

Aurora, compagna di Marco Baldini: “Capito subito che sarebbe stato papà dei miei figli”/ “Differenza d’età…”

Enzo Gallo, marito di Mirca Viola: dedica al miele a La Volta Buona

Particolare un aneddoto rivelato a La Volta Buona da parte di Mirca Viola; l’ex modella ha infatti raccontato di aver sposato il marito Enzo Gallo per ben due volte. “C’è stato un momento impegnativo come spesso capita quando costruisci una famiglia, abbiamo divorziato ma poi ci siamo sposati di nuovo”. A rendere ancor più prezioso il suo racconto nel salotto di Caterina Balivo arriva una toccante sorpresa da parte di suo marito, Enzo Gallo, che con un videomessaggio ha celebrato la bellezza del loro rapporto a distanza di decenni. “Dopo 40 anni le tue qualità sono rimaste intatte, la bellezza, la gentilezza, la predilezione per la famiglia. Ho migliorato il mio carattere grazie a te; sono ottimista nella vita e disponibile verso gli altri. Il mio desiderio è poter trascorrere ancora tanti anni insieme a te”.