Mirco, Martina, Melissa, Melania e Mattia: figli Cristiana Ciacci/ “Mai soli”

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, ha cinque figli, avuti da tre compagni diversi di cui non si sa nulla. I cinque figli hanno in comune la lettera iniziale del nome, infatti, si chiamano: Mirco, Martina, Melissa, Melania e Mattia. “Fosse stato per me ne avrei fatti anche altri, ma il mio ginecologo mi ha detto basta”, ha confessato la cantante della Little Tony band in una chiacchierata con Mara Venier nel salotto di Domenica In. Cristiana condivide spesso sui social foto dei suoi figli: “Amore mio oggi compi 23 anni… sono fiera dell’uomo che stai diventando: sincero, onesto, profondo e con un cuore grande… tantissimi auguri”, ha scritto su Instagram lo scorso 8 gennaio in occasione del compleanno del primogenito. In molti hanno notato la somiglianza di Mirco con il nonno Antonio Ciacci, meglio noto come Little Tony.

Cristian Ciacci: “I miei figli non saranno mai soli”

I nomi dei figli di Cristiana Ciacci iniziano tutti con la lettera M, di “mamma.” In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Cristiana ha spiegato perché ha deciso di avere una famiglia numerosa: “L’unica cosa che chiedevo ai mie genitori era perché non mi avessero regalato un fratello o una sorella perché è la cosa che mi è mancata di più ed è per quello che ho deciso di fare tanti figli. Io ne ho cinque e loro, a differenza mia, non saranno mai soli, ma ci saranno sempre l’uno per l’altra e affronteranno insieme la morte di un genitore quando non ci sarò più”. Cristiana non ha avuto un rapporto sempre facile con il padre, che però le ha lasciato un grande insegnamento: “Anche io sono attenta a cercare di proteggere i miei figli da tutti i pericoli, compresi quelli virtuali”, ha detto a Super Guida Tv

