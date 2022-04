Mirella Costa, ex moglie Roby Facchinetti/ Matrimonio durato nove anni e due figlie

Mirella Costa è la ex moglie di Roby Facchinetti: i due sono stati sposati dal 1970 al 1979 e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Alessandra e Valentina. Dopo la separazione, il cantante e tastierista dei Pooh ha avuto una relazione con Rosaria Longoni, da cui è nato Francesco. Poi, nel 1989, si è risposato con Giovanna Lorenzi, con cui sta tuttora e da cui ha avuto altri due figli, Roberto e Giulia.

Chi sono i figli di Roby Facchinetti/ Da Francesco, Roberto, Alessandra, Valentina e Giulia

“L’ho amata davvero tanto”, ha ammesso l’artista parlando proprio della prima moglie. I due, tuttora, sono comunque in buoni rapporti. La loro famiglia allargata vive in serenità, senza dissapori. “Le persone adulte e mature devono evitare la negatività e pensare al bene dei propri figli. A volte è anche abbastanza comica la cosa, perché nella stessa stanza ci possiamo essere io, mia moglie, mio padre, la seconda moglie di mio padre, mia mamma, la mia ex fidanzata, il suo attuale compagno e il padre del primo figlio della mia ex fidanzata, tutti d’amore e d’accordo!”, ha raccontato.

Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ Oltre trent'anni di matrimonio e due figli

Mirella Costa, ex moglie Roby Facchinetti: una vita molto riservata

Mirella Costa, ex moglie di Roby Facchinetti, ha comunque sempre condotto una vita piuttosto riservata. Di lei, al di là del matrimonio col leader dei Pooh, si sa veramente poco. Le ristrette informazioni che possono essere tratte sono quelle date dalla figlia Alessandra, famosa stilista a cui è stato dedicato un omonimo album della band. A volte, infatti, condivide sui social network degli scatti proprio con l’amata mamma.

Inoltre, si sa che la donna è nonna di Andrea Francesco, figlio di Valentina Facchinetti. Al bimbo si dedica con anima e corpo. È (a quanto è noto) l’unico nipote, per il momento. Roby, invece, ne ha altri cinque: Mia, Leone e Lavinia, figli di Francesco Facchinetti; e Lorenzo e Alessandro, figli di Giulia Facchinetti.

Roby Facchinetti positivo al Covid/ Concerti rimandati e annullati: le nuove date

© RIPRODUZIONE RISERVATA