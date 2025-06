Mirella Gregori, depositata memoria per sollecitare riapertura delle indagini da Roberta Bruzzone, Roberta Catania, Laura Genovesi e Margherita Di Biagio

CASO MIRELLA GREGORI, VERSO RIAPERTURA DELLE INDAGINI?

Potrebbero esserci sviluppi all’orizzonte sul caso di Mirella Gregori, la cui scomparsa, avvenuta nell’83, è spesso accostata a quella di Emanuela Orlandi. Nell’ottobre 2024 è stato pubblicato un libro scritto da Roberta Bruzzone, con Roberta Catania, Laura Genovesi e Margherita Di Biagio, in cui si sviluppa una ricerca approfondita sulla vicenda, con materiale inedito, come stenografie mai tradotte prima.

Ora quel libro potrebbe portare alla riapertura delle indagini. Questo è l’auspicio delle autrici, che hanno depositato alla Procura di Roma una “memoria finalizzata a sollecitare la riapertura delle indagini“.

Su Instagram hanno pubblicato un post con lo screenshot della prima pagina dell’istanza, con i dati sensibili ovviamente oscurati, per spiegare che il contenuto del libro giustificava di per sé l’ipotesi di una riapertura delle indagini, visto che sono state approfondite anche questioni inedite.

“Siamo sicure che chi doveva leggere ha letto“. In ogni caso, nell’aprile scorso, per completare il lavoro, è stato depositato un atto formale, “fondato su evidenze, ipotesi solide e nuovi spunti investigativi“.

CASO MIRELLA GREGORI, POSSIBILE SVOLTA

Le criminologhe Roberta Bruzzone e Roberta Catania, insieme all’infermiera esperta in scienze forensi Margherita Di Biagio e all’avvocato Laura Genovesi, ritengono di aver messo in luce “anche alcune importanti contraddizioni di chi è stato ascoltato ultimamente in commissione“.

Dunque ritengono che vi sia “tutto quello che serve per riaprire l’indagine“, avendo raccolto evidenze, ipotesi solide e nuovi spunti investigativi. Non mancano i toni forti: nel post si parla – in merito al documento depositato – di un lavoro di analisi del fascicolo “dove si mettono in luce tutte le piste mai analizzate”.

Le esperte parlano di “80 pagine di criticità e bugie, persone mai ascoltate, contenuti importanti dei diari, segnalazioni varie, nuove incongruenze dopo gli ascolti in commissione”. Concludono ribadendo che vi siano gli elementi per riaprire l’inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori.