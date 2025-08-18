Tutto su Miria, la sorella della cantante Nada: nella serie tv La bambina che non voleva cantare è interpretata dall'attrice Giulia Battistini e...

Forse non tutti sanno che Nada ha una sorella maggiore di nome Miria. Le due sorelle hanno costruito un rapporto davvero speciale nel corso degli anni, poiché Miria ha fatto quasi da “seconda madre” per Nada. Nel film La bambina che non voleva cantare, in onda questa sera in prima tv, vediamo quanto Miria sia effettivamente stata importate per Nada. Un film che racconta l’infanzia e l’adolescenza della cantante, con la sorella che assume un ruolo chiave, come nella vita reale.

Miria, come ammesso dalla stessa Nada in diverse interviste e nel suo libro autobiografico, è stata fondamentale, l’ha protetta e amata come se fosse sua mamma. Questo perché la madre, Viviana Fenzi, non era stata molto presente durante la sua infanzia. Un rapporto complicato, da cui Nada ritiene comunque di aver imparato molto, nella speranza di non ripetere gli stessi errori con la figlia Carlotta.

Nada, l’assenza della madre le ha “regalato” un rapporto speciale con la sorella Miria

Nella fiction in onda questa sera sulla Rai, il personaggio di Miria è interpretato dall’attrice Giulia Battistini. Nella serie, la sorella di Nada viene appunto descritta come una figura protettiva e sensibile. Da lei ha imparato moltissimo ed è sempre a lei che si è appigliata nei momenti più difficili. Insomma, l’assenza di mamma Viviana ha pesato non poco, ma la cantante ha potuto contare su Miria, che negli anni è diventata anche la sua prima confidente.

Come detto, i problemi legati al rapporto con mamma Viviana le hanno insegnato molto, anche per come imbastire il legame con sua figlia Carlotta. “Ho sempre pensato che con Carlotta non avrei fatto certi errori. Forse ci sono riuscita, pur con tutti i problemi che ci possono essere fra una madre e una figlia”, le sue parole.

