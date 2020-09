Miriam Candurro/ “Cresco i figli insegnando il rispetto, noi di Un posto al sole…”

Miriam Candurro si è collegata da casa sua con il programma di Rai Uno, C’è Tempo Per. La nota attrice napoletana di Un Posto al sole, si è presentata in compagnia dei suoi due figli piccoli: “Lui è Fabrizio – esordisce l’attrice che compirà 40 anni il prossimo 10 ottobre- e lei è Vittoria”. Beppe Convertini chiede quindi come è fare la mamma: “Siamo fortunati noi di Un posto al sole, perchè abbiamo tempi di ripresa stretti, lavoriamo a volte mezza giornata, a volte non si lavora, ho la fortuna di godermi un po’ di più i miei figli rispetto ad una mamma che fa il mio lavoro”. In studio c’è Manila Nazzaro e la Candurro aggiunge: “Come Manila anche io cresco i figli insegnando loro il rispetto in primo luogo, un valore un po’ sottovalutato ultimamente ma che secondo me è fondamentale, insegno loro il rispetto per i genitori, per le maestre, per i compagni di scuola, gli amichetti ecc ecc”. Sul ritorno a scuola: “La scuola inizierà il 24 settembre da noi, i banchi singoli erano già arrivati, saranno prese delle misure di turnazione in alcune sezioni che verranno create ad hoc per far diminuire il numero degli alunni in ogni classe”.

MIRIAM CANDURRO: “MIO FIGLIO E’ APPASSAIONATO DI KUNG FU”

Nel secondo collegamento Miriam è in compagnia solo del figlio Fabrizio: “E’ un appassionato di Kung Fu ed è rimasto ad ascoltare Maddaloni (in studio a C’è Tempo Per ndr), lui ha una grande disciplina”. La Candurro ha esordito nel mondo spettacolo nel 2004, come attrice per il film vincitore di tre David di Donatello, “Certi bambini di Andrea e Antonio Frazzi”, quando aveva solo 24 anni. In seguito ha preso parte a varie fiction televisive come ad esempio Don Matteo 5, La squadra 7, L’inchiesta, e ancora, E poi c’è Filippo, con Neri Marcorè e Giorgio Pasotti, e il film tv di Rai Uno Angela, con Sabrina Ferilli. Nel 2007 ha recitato nella miniserie tv per Rai Uno, Operazione pilota, con Massimo Ranieri e Michelle Bonev, poi nel 2008 la serie tv Capri e i film “La seconda volta non si scorda mai”, e “The Eternal City”. Infine, il 12 marzo del 2012 il debutto con Un posto al sole con il ruolo di Serena Cirillo, serie tv in cui la Candurro recita ancora oggi.



