Petit è stato uno dei protagonisti più amati di Amici 23, il talent di Maria De Filippi che ha contribuito a renderlo noto al pubblico. Lì, Petit ha mostrato le sue abilità di cantante, portando spesso sul palco brani in napoletano, legati dunque alle sue origini. In tanti, allora, si sono chiesti il motivo del suo nome d’arte francese, che in italiano significa ‘Piccolo’. A spiegarne la scelta è stato proprio lui, ammettendo che il suo nome ‘musicale’ nasce dalla sua amata nonna Miriam.

Se la famiglia del suo papà è di origini campane, quella della sua mamma, e quindi di sua nonna Miriam, è invece francese. La nonna, dunque, quando Salvatore Moccia (questo il vero nome del cantante) era un bambino, soleva chiamarlo ‘Petit’. Da lì, la decisione di chiamarsi in questo modo per omaggiarla. Anche perché il cantante ha iniziato a seguire la strada della musica proprio dopo la morte della nonna.

Petit e il rapporto con la nonna Miriam: le dediche ad Amici

“Ha iniziato a essere una cosa seria da quando se n’è andata nonna Miriam – ha raccontato Petit a Maria De Filippi nel corso della sua avventura ad Amici – Stavo quasi sempre con lei, è stato il primo grande dolore. Da lì ho iniziato a scrivere, perché mi aiutava”. Prima della musica, Petit si dedicava anima e corpo al calcio, sport che praticava anche a livello importante. E oggi, a sua nonna Miriam. ha dedicato anche molte esibizioni all’interno della scuola di Amici, dimostrando quanto forte sia ancora oggi il legame che lo lega alla madre di sua mamma.